Pakistaner soll im Dienste der Iraner spioniert haben

DEUTSCHLAND

6. Januar 2017

Bundesstaatsanwalt gibt Anklage bekannt.

Der deutsche Bundesstaatsanwalt gibt die Anklage gegen einen 31jährigen pakistanischen Bürgers bekannt, der von Iran angeheuert worden sein soll, um den Chef der Deutsch-Israelischen Freundschaftsgesellschaft und wirtschaftliche Einheiten auszuspionieren. Die Anklage gegen den laut «Jerusalem Post» nur als Syed Mustufa H. identifizierten Mann verdächtigt den Pakistaner der geheimdienstlichen Aktivitäten vom Juli 2015 bis zum Juli 2016 zugunsten des Teheraner Regimes. Nach Angaben des Staatsanwalts hat Mustufa gegen «Institutionen und Personen» spioniert. Er soll seit 2011 im Kontakt mit einer Person des iranischen Geheimdienstes gestanden haben, der verantwortlich zeichnen soll für die Spionage in Europa. Wie die «Post» schreibt, hat der Pakistaner eine Wirtschaftsschule in Paris ausspioniert, einen Professor dieser Schule, sowie auch Reinhold Robbe, den ehemaligen Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Freundschaftsgesellschaft. Mustufa ist bereits am vergangenen 5. Juli in Bremen verhaftet worden und hat seither das Gefängnis nicht verlassen. Laut deutschen Presseberichten soll Mustufa an einem College in Bremerhaven studiert und in Bremen gearbeitet haben. – Im Juli verurteilte ein Berliner Gericht einen 32jährigen Iraner wegen Spionage für das iranische Regime. Der Mann wurde wegen der Spionagetätigkeit gegen iranische Dissidenten in Deutschland zu einer Haftstrafe von fast zweieinhalb Jahren verurteilt. Iran soll laut Presseberichten in Deutschland über eine verästelte Spionage-Infrastruktur verfügen, die ihre Aktivitäten mit der iranischen Botschaft in Berlin koordinieren soll. [TA]