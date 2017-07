Orthodoxe Rabbiner fordern Boykott des Jüdisch-kulturellen Zentrums

LONDON

26. Juli 2017

Ein Protest gegen Anlässe von LGBT-Juden durch das Zentrum.

Eine Gruppe othodoxer Rabbiner in London ruft ihre Mitglieder auf, das Jüdisch-kulturelle Zentrum JW3 der Stadt zu boykottieren, weil es Anlässe für gleichgeschlechtlich veranlagte Juden der LGBT-Bewegung durchführt. Der von sieben orthodoxen Rabbiner unterzeichnete Brief fordert von Mitgliedern von deren Gemeinden, sich «voll vom JW3, dessen Aktivitäten und Dienstleistungen» zu distanzieren und die Inanspruchnahme des Zentrums zu meiden. Zum JW3, einem jüdischen Gemeindezentrum im amerikanischen Stil, das 2013 seine Tore öffnete, gehören ein Kindegarten, ein Kino, Fitnesseinrichtungen, ein Koscher-Restaurant und eine Bibliothek. Im März organisierte das Zentrum das Festival «GayW3» aus Anlass des 50. Jahrestags der Entkriminalisierung der Homosexualität in Grossbritannien. Auf einem Plakat, das den Anlass ankündigte, wurde damals das Wort «Schande» geschmiert. Der Brief der Rabbiner nannte die LGBT-Programme des JW3 eine «To-eva», das hebräische Wort für Greuel, das in der Bibel auch für die Beschreibung homosexueller Akte gebracht wird. Das Zentrum fördere, wie im Brief zu lesen ist, einen Lebensweg, der in totalem Widerspruch zum orthodoxen Judentum und zur Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz, stehe. Gegenüber der Zeitung «Jewish Chronicle» erklärte Raymond Simonson, Chef-Exekutive des JW3, er habe seit der Veröffentlichung des Briefes unterstützende Zuschriften von Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde erhalten, einschliesslich einer Anzahl orthodoxer Rabbiner. [TA]