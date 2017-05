Orthodoxe gewinnen Kontrolle über AMIA-Gemeindezentrum

BUENOS AIRES

3. Mai 2017

Machtverschiebung in der Lokalpolitik im jüdischen Argentinien.

Zum ersten Mal in der 123-jährigen Geschichte der AMIA, des jüdischen Gemeindezentrums von Buenos Aires hat bei Wahlen eine religiöse Partei über 50 Prozent der Stimmen errungen. Die Vereinigte Religiöse Front konnte gleich 77 Prozent der abgegebenen 6507 Stimmen auf ihr Konto verbuchen. Sie kann von nun an also Führungskoalition ohne die Unterstützung anderer Parteien bilden. Die AMIA dient als Dachorganisation für jüdische Sozialdienste, sowie kulturelle und Bildungsagenturen in Argentinien. Die Vereinigte Religiöse Front divergiert in ihren Ansichten in Bereichen wie Konversion, Mischehen und die Arten von Bildungsinstitutionen, welche die AMIA zu unterstützen hat. Der Führung des Dachverbands bestimmt auch die Politik für den von ihr betriebenen Friedhof und verteilt die Subventionen für bedürftige jüdische Studenten. Mit 13 Prozent der Stimmen folgte eine Koalition der zwei zionistischen Gruppen Likud und Avoda auf dem zweiten Platz. Masorati der konservativen Partei musste sich mit neun Prozent der Stimmen begnügen. Eine Repräsentantenversammlung aller Parteien wird den nächsten AMIA-Präsidenten bestimmen. In dieser Versammlung werden die Orthodoxen 70 Vertreter haben, Avoda-Likud deren 12 und Masorati acht. AMIA hat ihre Führer auch dann immer demokratisch gewählt, als Argentinien von einer Militärdiktatur regiert worden ist. [TA]