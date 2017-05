Orthodoxe Fashionista

Mit Mitte 20 fing Adi Heyman an, in New York ganz oben in der Modewelt mitzumischen. Dass sie stets Röcke trug, die über die Knie reichten, und Blusen anzog, die mindestens die Ellbogen und das Schlüsselbein bedeckten, sollte ihr Kapital werden. Als Jugendliche konvertierte Heyman mit ihrer Familie zum Judentum. Heute lebt sie nach den Regeln der Kaschrut und seit sie verheiratet ist, trägt sie eine Perücke. Die mittlerweile 35-Jährige ist das orthodoxe It-Girl, die bekannteste jüdische Fashionista New Yorks. Heyman führt ein viel gelesenes Instagram-Profil, und ihr Blog Fabologie.com war in den vergangenen Jahren eine Art jüdische «Vogue». Labels bieten Heyman ihre Mode an, damit sie diese auf der New York Fashion Week trägt. Und Ivanka Trump – selbst zum Judentum konvertiert und Modedesignerin – nannte Heyman in einem Artikel auf ihrer Seite kürzlich «Meisterin des Mischens». Es war die Zeit, in der in den USA «modest fashion» gross wurde. «Nur weil ich eine Perücke trage, bin ich nicht aussen vor. Ich wollte mir zu eigen machen, was die Fashion-Welt liefert, ihr einen eigenen Stempel aufdrücken, den jüdischen eben.» «Modspotting» nennt sie das. Also kombiniert Heyman Kleidung so, dass sie sittsam ist: Midi-Röcke, Maxi-Kleider, Tuniken, Kimonos mit Leggings – und immer: High Heels.