Optimistische jüdische Jugend Europas

BERLIN

Toby Axelrod, 23. Juni 2017

In Berlin fand jüngst der Anlass «Junction» statt – einer von vielen Anlässen, an denen junge Juden über ihre Zukunft diskutieren.



Ein regnerischer Samstagmorgen im Mai. Rund 160 junge Juden, vorwiegend aus Europa und das ganze Spektrum von orthodox bis säkular abdeckend, haben sich im Hotel Berlin versammelt, um sich über praktisch alle Themen- unter der Sonne zu unterhalten.

Eine Büchse der Pandora

Der ein Wochenende lang dauernde Anlass konzentrierte sich nicht auf Antisemitismus, Holocaust oder Israel, vielmehr reflektierte die Versammlung 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen unterschiedlichen Zugang zur jüdischen Kontinuität in Europa. Unter dem Thema «Unsere Welt im Übergang» öffneten die Teilnehmer in diesem seit drei Jahren laufenden Programm des American Jewish Joint Distribution Committee, der Schusterman-Stiftung und Yesod eine Büchse der Pandora von Herausforderungen, mit denen junge Juden in westlichen Ländern konfrontiert sind: Persönliches, Berufliches und Religiöses.- «Junction» – eine auf die 25- bis 40-jährigen Juden abzielende Initiative – ist eines der jüngsten Beispiele für einen Trend unter jüdischen Organisationen, der die jungen Erwachsenen ihre eigene Agenda fixieren lässt. Unterstützer der Idee sagen, das sei der beste Weg, um sicherzustellen, dass junge Juden miteinander verbunden und engagiert bleiben. «Junge Erwachsene haben ungemein viel anzubieten», sagte Jonathan Schorsch, Geschichtsprofessor an der Schule für jüdische Theologie an der Universität Potsdam. «Das ist eine gesunde Entwicklung für das Judentum und die Juden, und ich denke, dass viele Organisationen das wissen.» Unter anderem wurde an der Konferenz auch eine Diskussion zur Frage geführt, was es in einer multikulturellen Welt bedeute, sich selbst zu sein. Eines machte der Wochenendanlass klar: Trotz Terrordrohungen und wachsendem Antisemitismus werden junge europäische Juden nicht von Angst dominiert. Die meisten von ihnen gehen nicht nach Israel, auch wenn sie im Grossen und Ganzen Zionisten sind. Sie bleiben, wo sie sind, dort, wo ihre Grosseltern, die den Holocaust überlebt haben, Wurzeln geschlagen haben.

Generation 3.0.

Wir sprechen von Generation 3.0, von den Enkeln der Holocaustüberlebenden oder von jenen, die hinter dem Eisernen Vorhang aufwuchsen und nun ihre eigenen Stimmen finden. Sie setzen jüdische Projekte ausserhalb der existierenden Gemeindestrukturen in Gang, weisen offizielle Definitionen darüber zurück, wer ein Jude ist, und nehmen politisch Stellung. Mit anderen Worten: Europas Juden, total rund 1,4 Millionen, sind nicht länger auf ein Dasein im Hintergrund bedacht. Und sie werden dabei von der in Grossbritannien domizilierten Rothschild-Stiftung und der amerikanischen Charles-und-Lynn-Schusterman-Familienstiftung unterstützt. Hinzu kommen andere Organisationen, welche diesen Geist fördern wollen. In Berlin, wo der jüngste «Junction»-Anlass stattfand, gehörten zur Generation 3.0 Leute wie der Berliner Martin Schubert, ein 38-jähriger Enkel von Holocaustüberlebenden. Er und seine Frau Alisa Poplavskaya sind Alumni des Programms «Tevel beTzedek», einer Jerusalemer nicht staatlichen Organisation, die jüdische Volontäre aus der ganzen Welt in ländliche Dörfer nach Nepal und Burundi bringt. Dort helfen sie der Bevölkerung und studieren jüdische Werte. «Es ist immer besser», sagte Schubert, «eine Identität zu haben, in der dein Stolz daher rührt, die Kraft zum Helfen zu besitzen, und nicht daher, selbst ein Opfer zu sein.» Zusammen mit seiner Gattin gab Schubert an der Konferenz einige Workshops.

Natalya Pushkin ist 26 Jahre alt und hat in Berlin studiert, sie wurde unlängst Gastgeberin für «Moishe House Without Walls». Sie wird also Geldmittel erhalten, um Anlässe für Altersgenossen zu kreieren, und zwar von Tikkun- Olam bis zu gesellschaftlichen Ereignissen, religiösem Lernen, Feiertagen und Festivitäten, wie sie sagt. «Damit wir als jüdische Gemeinschaft weiter bestehen können, brauchen wir die Stimmen jüngerer Leute», meint Lela Sadikario,- die in Mailand ansässige Direktorin von «Junction».- Für den Berliner Anlass hat die Organisation, wie sie betonte, sich spezifisch an Juden gewandt, die zwar nicht in einer Gemeinde integriert sind, sich aber für jüdisches Leben und dessen Kultur interessieren.

Die Kluft überbrücken

«Junction» gehört zu einem Versuch, die Zukunft jener jüdische Gemeinden zu gewährleisten, die im Wesentlichen von Holocaustüberlebenden errichtet worden waren. Über 90 Prozent der Konferenzteilnehmer kamen aus ganz Europa. Alle erfüllten die Kriterien, sich um «Mikrovergabungen» von bis zu 5000 Euro zu bewerben. Mit dem Geld sollen kulturelle Aktivitäten, Studiengruppen und das Begehen von Feiertagen in ihren Heimatorten finanziert werden.

Schorsch verlieh der Hoffnung Ausdruck, die Kluft zwischen religiöser und säkularer jüdischer Identität überbrücken zu können. Juden würden oft vor der Wahl zwischen «entweder oder» stehen, dabei brauche man effektiv beide Varianten. Sarah Eisenman, die in New York wohnende Direktorin des Entwine-Projekts des JDC, das 24- bis 36-Jährige engagieren möchte, kann dieser Aussage voll zustimmen. Sie wolle, dass diese Generation die «globale jüdische Verantwortung als einen Eckstein ihrer Identität» betrachtet. Entwine betreibt Dienstleistungsarbeitsprogramme mit lokalen Partnern. Auf diese Weise kreiert die Organisation Gelegenheiten für Freiwilligenarbeit in jüdischen Gemeinden in Indien, Argentinien, der Türkei, Ungarn, Äthiopien, der Ukraine, Israel und anderswo. Die Ini-tiative nahm 2012 Formen an, nachdem eine JDC-Studie über junge jüdische Erwachsene zeigte, dass «Freiwilligenarbeit und die Chance, einen direkten Einfluss auszuüben» die wichtigsten Interessengebiete der Befragten sind, wie Eisenman sagt.

Über die Grenzen von Konfessionen hinweg

Die Konferenz ist inzwischen zu einem vertrauten Bestandteil des jüdischen Aktivitätsprogramms geworden. Der in Paris domizilierte European Council on Jewish Communities hat sie auch schon wiederholt durchgeführt. Nach einer Konferenz 2014 in London, die sich damit befasste, wie 18- bis 35-jährige junge Juden im lokalen jüdischen Leben engagiert werden können, drang der Council darauf, «ihnen mehr Macht und Unabhängigkeit bei der Schaffung von Programmen zu geben, welche ihre spezifischen Interessen und Lebensweisen betreffen».

In vielen Teilen Europas gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten für junge Erwachsene, Anlässe über die Grenzen von Konfessionen hinweg ausserhalb der organisierten Gemeinden zu schaffen. Das bemerkt Alejandro- Okret, ein 39-jähriger Absolvent von Entwine. Er wohnt in London und ist der globale Direktor von Moishe House, das Juden in ihren 20er Jahren unterstützt. Moishe- House hat 101 Häuser in 25 Staaten in aller Welt.

Viele dieser Programme fragen weder die Ansichten über israelische Politik noch Holocausterinnerung oder Reaktionen auf den Antisemitismus ab. «Unsere erste Frage ist», wie Sadikario von «Junction» sagt: «Was ist der Zweck, sich selbst als jüdisch zu identifizieren – warum ist das wichtig und relevant?». Vielleicht gäbe es keine eindeutigen Antworten. Wie immer im Judentum seien es aber auch hier die Fragen, die zählen. «Junge Leute befassen sich mit einer unsicheren Welt – wir wissen nicht, was sie morgen bringt», meint Sadikario.- «Und dennoch ist doch jetzt der beste Moment, um bezüglich der Zukunft optimistisch zu sein.» 

