Online-Petition gegen Teilnahme an Trump-Amtseinsetzung

LOS ANGELES

5. Januar 2017

Initiative einer jüdischen Geschäftsfrau.

Nur zwei Tagen nach ihrer Lancierung konnte eine online Petition bereits fast tausend Unterschriften verzeichnen, die fordert, dass Rabbi Marvin Hier, Dekan und Gründer des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Los Angeles, seine Teilnahme an der Amtseinsetzung des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar widerruft. Die Petition geht auf die Initiative der Geschäftsfrau Myra Stark aus Los Angeles zurück. «Hier ist der Leiter des Simon-Wiesenthal-Zentrums», heisst es in der Petition, «das den Namen eines heroischen Nazi-Jägers trägt, und des Toleranz-Museums.» Mit der Normalisierung Trumps durch seine Teilnahme an der Zeremonie vom 20. Januar würden diese Organisationen zu einem «Gespött» und für immer zu einer «Schande» für den jüdischen Namen werden. «Anscheinend denkt Marvin Hier, es sei akzeptabel, eine politische Figur zu legitimieren und mit ihr zu kooperieren, auch wenn der Ku-Klux-Klan ihn im wahrsten Sinne des Wortes durch Märsche in den Strassen feiert.» - Rabbi Hier wird dem Vernehmen nach Lesungen offerieren und ein eigens für die Gelegenheit verfasstes Gebet, und wird Trump und seinen Vizepräsidenten Mike Pence beide segnen. Gegenüber eine Radiostation meinte Hier, die Teilnahme am 20. Januar wäre für ihn eine «Ehre», die Weigerung hingegen eine «Schande». Hier ist einer von sechs Vertretern verschiedener Denominationen, die an der Inauguration auftreten werden. [TA]