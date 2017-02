Online-Antisemitismus nach Bibis Mauererklärung

MEXIKO

1. Februar 2017

Oberrabbiner Shlomo Tawil am israelischen Armeeradio.

Die Twitter-Notiz, in welcher der israelische Premierminister Netanyahu sinngemäss die Idee des amerikanischen Präsidenten Donald Trump gutgeheissen hat, eine Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu bauen, habe in Mexiko eine Welle des online-Antisemitismus ausgelöst. Das erklärte laut «Jerusalem Post» Shlomo Tawil, Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde Magen David von Mexiko, gegenüber dem israelischen Armeeradio. Tawil betonte, dass der Antisemitismus in Mexiko normalerweise kein eigentliches Thema sei, doch die Twitter-Notiz habe «augenblicklich eine Menge an Antisemitismus auf den sozialen Medien wachgerüttelt». Kaum hatte der Premierminister seine Notiz publiziert, begannen laut Rabbi Tawil auch schon Kommentare gegen Juden und Israel zu erscheinen mit Bemerkungen wie «Juden raus» oder «verbrennt die Juden». Wiederum andere Schreiberlinge nannten Juden «abscheulich» oder benutzten ein noch vulgäreres Vokabular. In der Nacht auf Mittwoch mehrten sich aber alle Anzeichen dafür, dass der Zwist zwischen Mexiko und Jerusalem dabei war, beigelegt zu werden, noch bevor er richtig ausbrechen konnte. Ausschlaggebend war offensichtlich die Entschuldigung, die Staatspräsident Reuven Rivlin am Telefon seinem mexikanischen Amtskollegen Enrique Pena Nieto gegenüber ausgesprochen hat. In dieser «für uns sehr wichtigen Unterredung» gelang es dem israelischen Präsidenten nach eigenen Angaben, das «Missverständnis» auszuräumen, das durch Premier Netanyahus Äusserungen entstanden war. Mexiko und Israel würden, so Rivlin, sehr gute und warme Beziehungen pflegen, wie sie in der engen Kooperation in vielen Bereichen zum Ausdruck gelangen würden. De mexikanische Präsident dankte Rivlin für dessen Bereitschaft, eine Lösung für die Situation zu finden. [JU]