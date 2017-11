Ohne Sänger kein Chor

BASEL

Valerie Wendenburg , 10. November 2017

Der Synagogenchor in Basel pausiert bis Mitte Januar und nutzt die Zeit, um die traditionelle Institution vor dem Aus zu retten

Sieben Sänger sind zurzeit aktiv im Basler Synagogenchor – das sind zu wenig, um sein Fortbestehen zu garantieren. Der Chor existiert seit mehr als 90 Jahren und ist einer der wenigen Synagogenchöre im deutschsprachigen Raum, der seit seiner Gründung ohne Unterbruch aktiv ist (vgl. Kasten) und weltweit Bedeutung er- langt hat. Nun aber gibt es eine Pause. Über die Gründe sprach tachles mit dem neuen Präsidenten der Institution, Gilbert Goldstein, und dem Chorleiter Doron Schleifer. Goldstein folgt auf Charles Sobol, der sein Amt nach mehr als 30-jähriger Angehörigkeit im Ensemble nieder-legt und damit auch seine Mitgliedschaft beendet. Die Mitgliederzahl schrumpft beständig, und es ist schwer, neue Sänger zu finden.

Die Zukunft des Chors ist in Gefahr

Die Mitwirkung im Chor ist zeitintensiv. Einmal pro Woche ist Chorprobe, an der die Anwesenheit aller Sänger erforderlich ist. Ferner singt der Chor zur Freude der Gemeindemitglieder an rund der Hälfte alle Schabbatgottesdienste pro Jahr sowie an den Feiertagen. Drei Konzerte im Holbeinhof stehen auch fest auf dem Programm. «Wir fordern von unseren Sängern ein grosses Engagement», betont Goldstein, «kein anderer Verein innerhalb der Gemeinde verlangt von seinen Mitgliedern eine so hohe Präsenzzeit.» Er selbst ist seit rund 35 Jahren aktiv dabei und sorgt sich heute sehr um die altehrwürdige In-stitution. «Wir sind in Gefahr», sagt er. Die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) habe den Chor immer sehr unterstützt, daran mangele es nicht. Allein die Zahl der Sänger sei besorgniserregend. Mit sieben Sängern allein könne der Chor kaum funktionieren und schon gar nicht die Feiertage bestreiten. So mussten schon in der Vergangenheit immer wieder zusätzliche Sänger aus aller Welt hinzugezogen werden.

Im Gespräch wird aber schnell klar, dass es nicht nur darum geht, neue Sänger anzuwerben, sondern auch darum, Sänger zu gewinnen, die ihre Aufgabe mit dem nötigen Ernst wahrnehmen. «Das Repertoire des Chors ist beachtlich», sagt Doron Schleifer. «Es sollte von den Sängern beherrscht werden, da wir in den Gottesdiensten auch oft improvisieren.» Gilbert Goldstein erinnert an den früheren Chorleiters Michel Uhlmann, der sagte: «In der Musik gibt es keine Kompromisse.» Jede Note habe ihren Wert, so der Chorpräsident, der zu bedenken gibt, dass er stets der Einzige sei, der sich während der Proben Notizen mache. «Für mich ist Musik die Sprache, um mit dem Schöpfer zu kommunizieren, sie ist ein wahrer Gottes-Dienst.» Es wird klar: Der Chor sucht nicht nur jüdische Männer, die aus Spass an der Freude singen möchten, sondern solche, die der Musik die nötige Ernsthaftigkeit beimessen und in ihrer Mitwirkung im Chor mehr als ein Hobby sehen. Kein leichtes Unterfangen, wie Goldstein und Schleifer wissen. So haben beide in Abstimmung mit dem Chor beschlossen, bis Mitte Januar eine Pause einzulegen, um am Konzept zu arbeiten und weitere organisatorische Schritte zu planen.

Es geht an die Substanz

Doron Schleifer erzählt, er wolle die freie Zeit auch dafür nutzen, um aktiv auf Israeli in Basel zuzugehen. Diese seien meist gar nicht Mitglied in der IGB und hätten daher keine Kenntnis vom Synagogenchor. «Ich möchte dafür kämpfen, dass der Chor überleben kann. Er ist zentraler Bestandteil der Gemeinde und für viele Menschen ein Grund, in die Synagoge zu gehen.» Der Chor sei für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit, «aber das ist es nicht», so Schleifer, «denn jetzt geht es uns an die Substanz». Grundsätzlich könne jeder Jude mitsingen, ganz egal, ob und wie er seinen Glauben lebe: «Das Privatleben unserer Sänger spielt für uns keine Rolle.» Jeder sei willkommen – er muss nur mit der gewünschten Ernsthaftigkeit mitproben und singen. In den kommenden Monaten wird die Gemeinde zu spüren bekommen, wie sich die Gottesdienste ohne den beliebten Chor anfühlen – einzige Ausnahme ist Chanukka. An den Feiertagen wird der Synagogenchor seine Pause unterbrechen, im Gottesdienst singen und den Gemeindemitgliedern in Erinnerung bringen, dass er noch existiert – die Frage ist nur, wie lange noch.