«Ohne Reformen des Uno-Menschenrechtsrates sind wir draussen»

WASHINGTON

7. November 2017

Klare Worte der amerikanischen UN-Botschafterin Nikki Haley.



Die USA seien bereit, sich vom UN-Menschenrechtsrat zurückzuziehen, wenn dieser keine Reformen in die Tat umsetze. Das erklärte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley vor der alljährlich stattfindenden Washingtoner Konferenz des Israel American Council. Zu den von den USA vorgeschlagenen Reformen gehören laut Haley die Entfernung von Paragraph 7, der jedesmal dann einen Bericht über israelische Aktionen in der Westbank verlangt, wenn der Rat zusammentritt. Laut Haley verlangen die USA auch strukturelle Veränderungen, die die wichtigsten Menschenrechtsverletzer daran hindern würden, dem Rat beizutreten. Die Botschafterin erwähnte konkret den Beitritt der Demokratischen Republik Kongo in den Rat. Haley sagte ferner, die US-Delegation würde sich dafür stark machen, eine geplante Liste des UN-Menschenrechtsrats nicht zu veröffentlichen mit Namen von Firmen, die Geschäfte tätigen mit Siedlungen in der Westbank. Israel und die USA sehen in dieser Liste eine «Schwarze Liste» von Befürwortern eines Boykotts. [TA]