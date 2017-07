Ohne Plan, Zukunft offen

ZÜRICH

Anna Rieder, 7. Juli 2017

Das Schulgebäude für die grösste jüdische orthodoxe Tagesschule in Zürich und damit für mehr als 300 Mädchen soll per Ende des Schuljahrs 2017/2018 einem Neubau weichen – die Hintergründe.



Die Zukunft der über 300 Schülerinnen der privaten jüdischen orthodoxen Mädchenschule an der Schöntalstrasse 6–10 in Zürich ist ungewiss. Der bereits mehrfach verlängerte Mietvertrag mit dem Eigentümer, den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ), läuft nun endgültig aus, und die Zeit wird knapp, einen neuen Standort für die Schule zu finden. Bis jetzt wurde trotz intensivster Suche keine Ersatzliegenschaft in Schulwegdistanz gefunden. Namhafte Immobilienfirmen wurden gemäss tachles-Recherchen bereits für die Suche nach einem neuen Schulhaus beauftragt.

Inzwischen hat sich sogar der Kantonsrat eingeschaltet und politische Unterstützung versprochen. Auf Initiative der Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich) und Kantonsrat Robert Brunner (GP, Steinmaur) wurde eine Petition an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der EKZ eingereicht. Argumentiert wird, dass die EKZ auf die aktuelle Schulraumnot Rücksicht nehmen und Verhandlungen für einen Abtausch mit einer Liegenschaft im Versorgungsgebiet der EKZ oder auch ausserhalb davon aufnehmen sollten. Laut der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 3. Juli stellt Rueff-Frenkel in Frage, ob es überhaupt zum Auftrag der EKZ gehöre, teure Wohnungen zu bauen und ob dieser Standort zwingend sei.

Eindeutige Rechtslage

Im Januar 2010 wurde zwischen der Jüdischen Schule Zürich (JSZ) und den EKZ ein befristeter Mietvertrag für die Liegenschaften Schöntalstras-se 6/8 Zürich geschlossen. Vereinbart wurde eine Mietdauer von fünfeinhalb Jahren. Der Vertrag wäre demnach bereits im Sommer 2015 abgelaufen. Die EKZ informierte die JSZ jedoch bereits 2012, dass sie den Vertrag um ein Jahr verlängern könne. Im Oktober 2014 kam es abermals zu einer Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2017. In den Mietverträgen war von Anfang an festgelegt, dass es sich bei der Schul- um eine Zwischennutzung handle und dass ein Verkauf des Objekts ausgeschlossen sei. Kaufbekundigungen des Präsidenten des jüdischen Schulvereins David Beck wurden zwar geäussert, blieben aber irrelevant. Der endgültige Nutzungszweck des Gebäudes konkretisierte sich von Seiten der EKZ erst im Laufe der Projektentwicklung. EKZ-Sprecher Noël Graber betont aber gegenüber tachles: «Es war von Anfang an klar definiert, und schriftlich wie auch mündlich festgehalten, dass es sich um eine bedingt befristete Zwischennutzung handelt und dass ein Verkauf ausgeschlossen ist. Der zukünftige Nutzungszweck konkretisierte sich erst im Laufe der Projektentwicklung.» Der Bau eines Schulgebäudes habe nie zur Debatte gestanden. Gemäss Graber wurde die JSZ während der Mietdauer mehrmals mündlich und schriftlich darauf hingewiesen, dass der Mietvertrag wie vereinbart 2017 beendet wird. Um den Schulbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, habe die EKZ in Absprache mit der JSZ den frühestmöglichen Kündigungstermin nicht wahrgenommen. Stattdessen wurde der Vertrag nochmals bis zum Ende des Schuljahrs 2017/18 verlängert. Darüber hinaus hat die EKZ Realersatz angeboten. Laut EKZ wurden aber weder von privater noch von der Liegenschafsabteilung der Stadt Zürich oder des Kantons adäquate Objekte offeriert. Gemäss Gesetz ist die Rechtslage somit eindeutig. Der befristete Vertrag könnte ordnungsgemäss von Seiten der EKZ beendet werden.

Eine Herausforderung

Immobilien in Zürich sind ein rares Gut. Vor allem, wenn es um Dimensionen einer mittelgros-sen Privatschule geht. Regina Kesselring, Kommunikationsleiterin des Schulamts Zürich, weist ausdrücklich darauf hin, dass die Stadt Zürich jährlich einen Zuwachs von etwa 1000 Schülerinnen und Schülern hat. Dies sei bereits eine grosse Herausforderung für die Stadt. Um die Kapazität des bestehenden Schulraums zu erweitern, würden neue Schulbauten geplant und errichtet und Züri-Modular-Pavillons eingesetzt. «Die Jüdische Schule Zürich hat mit dem Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich über mögliche Standortalternativen gesprochen. Sollte das Schulhaus geschlossen werden, haben die Mädchen Anrecht auf einen Platz in der öffentlichen Schule», so Kesselring gegenüber tachles.

Der Kommunikationsunternehmer Sacha Wigdorovits vertritt die JSZ in der Frage der Schulräumung nach aussen. Er sagt ausdrücklich: «Sollte trotz der Unterstützung durch den Kantonsrat ein Verbleib am jetzigen Standort nicht möglich sein, wird die Schule selbstverständlich ihr Versprechen gegenüber der EKZ einlösen und das Gebäude an der Schöntalstrasse Ende des nächsten Schuljahres im Sommer 2018 verlassen.» Die Schulverantwortlichen hätten bereits neue Standortangebote von Privaten erhalten. «Und natürlich evaluiert man gemeinsam mit der Stadt auch andere Möglichkeiten für einen provisorischen oder definitiven Standort.» Die Schule sei auch offen für eine Trennung der Standorte für den Kindergarten, das erste bis neunte Schuljahr und die Mittelschule.

Kein Präzedenzfall

Wie die Schulleitung gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bekundete, ist das Schulhaus optimal. Der Schulweg sei für die meisten Schülerinnen kurz, und die Schule sei Lebensmittelpunkt der im Einzugsgebiet wohnenden orthodoxen jüdischen Gemeinschaft. Deshalb begrüsst die JSZ die Initiative von Sonja Rueff-Frenkel. Bis Redaktionsschluss hatten 98 Personen die Petition unterschrieben. Rueff-Frenkel unterstreicht, dass «die EKZ dem Kanton gehören und keine gewöhnliche Vermieterin sind, sie haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung.» Ob diese rhetorische und rechtlich eher irrelevante Argumentation die EKZ zu überzeugen vermag, bleibt eher zu bezweifeln. Auf welcher Rechtsgrundlage könnte das öffentliche Interesse über die Autonomie des Vertragsrechts und die Eigentumsgarantie der Bundesverfassung gestellt werden? Zudem möchte hier wohl niemand einen Präzedenzfall für Privatschulen schaffen, die bei Platz- oder anderen Problemen an Stadt oder Kanton gelangen. Die Schulleitung der jüdischen Privatschule Noam in Zürich, die Knaben und Mädchen in gemischten Klassen unterrichtet, wollte sich zu dem Thema auf Nachfrage von tachles nicht äussern. Unmittelbar neben dem von privater Seite gekauften Schulhaus entsteht in Kooperation mit der Stadt Zürich eine neue Turnhalle, die von der Noam und dem angrenzenden Schulhaus Gabler gemeinsam genutzt werden. Für die JSZ liegt eine ganz andere Lösung in Reichweite und damit ein Projekt, das bereits einmal in Diskussion war: die jüdischen Schulen für Knaben und Mädchen sollten in einem Komplex allenfalls mit einer physischen Trennung vereint und damit nicht nur die Nutzungs- sondern auch Betriebskosten optimiert werden können. Noël Graber sagt, dass die Petition auf jeden Fall zur Kenntnis genommen werde: «Die EKZ haben immer im Austausch mit der JSZ gestanden. Wir waren auch bereit, einen allfälligen Tausch der Liegenschaft zu prüfen.» 