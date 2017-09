Ohne Krone

Die Freude war nur von kurzer Dauer. Die Miss Libanon, Amanda Hanna, muss ihren Titel wieder abgeben, da sie im letzten Jahr eine Reise nach Israel unternommen hat. Die schwedisch-libanesische Schönheitskönigin hatte die Krone erst Anfang August bei den schwedischen Wahlen zur «Miss Lebanon Emigrant 2017» gewonnen. Eine Woche nach ihrem Sieg wurde aufgrund eines Stempels in ihrem Reisepass entdeckt, dass sie eine Studienreise nach Israel unternommen hatte. In Libanon gilt der Kontakt mit Israeli als illegal- und kann sogar mit einer Gefängnishaft bestraft werden – beide Länder befinden sich offiziell noch im Kriegszustand. Das Festival of Lebanese Emigrants teilte offiziell mit: «Nachdem wir unsere Entscheidung dem libanesischen Minister für Tourismus mitgeteilt hatten, hat er entschieden, dass Hanna ihr Titel aberkannt werden soll, da ihr Besuch in Israel die Gesetze unseres Landes verletzt.» Amanda Hanna gibt sich auf Facebook aber dennoch positiv, sie hat nach dem Vorfall gepostet: «Es war eine der besten Wochen meines Lebens, in der ich in Libanon herumgekommen bin und wundervolle Orte besucht habe. Ich bin unglaublich froh, mitgemacht zu haben.»