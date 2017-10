Ohne Flaggen, Hymnen und Nationalität

ABU DHABI

17. Oktober 2017

Extreme Beschränkungen für Israelische Judokas im Golf-Emirat.

Die 12 israelischen Athleten zum Grand Slam-Judo-Anlass vom 26.-28. Oktober in Abu Dhabi dürfen auch dieses Jahr wie schon vor zwei Jahren bei ihrem letzten Auftreten in dem Emirat nicht unter der blauweissen Flagge ihres Landes erscheinen. Sollte ein Israeli eine Goldmedaille erringen, würde die israelische Nationalhymne Hatikwa nicht gespielt, und auf den Trainingsanzügen der Sportler und auf den elektronischen Anzeigetafeln würde nicht die sonst übliche Abkürzung ISR für Israel prangen dürfen sondern IJF für International Judo Federation. In einem Brief an IJF-Präsident Marius Vizer verlieh die israelische Sport- und Kulturministerin Miri Regev ihrem Erstaunen darüber Ausdruck, dass die israelische Delegation an diesem wichtigen Wettbewerb «nicht mit den identifizierenden Symbolen unseres Landes» auftreten dürften. Die Forderung, ohne nationale Symbole zu erscheinen, widerspreche laut Regev dem Mandat internationaler Sportverbände, deren wichtigstes Ziel es sei, Politik vom Sport zu trennen, und den Sport als eine Brücke und Verbindung zwischen Völkern, Kulturen und Ländern zu stärken. Trotz der Wahrscheinlichkeit, dass sich die für Israel und die Judoförderation beschämende Diskriminierung auch dieses Jahr in Abu Dhabi wiederholen dürfte, war zunächst nicht klar, ob die israelischen Judokas dessen ungeachtet an den Golf reisen und auf die Matte treten oder ob sie aus Protest dem Anlass fern bleiben werden. [JU]