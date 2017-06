Ohne die FPÖ geht nichts mehr

STANDPUNKT

Charles E. Ritterband, 16. Juni 2017

Die «ewige» österreichische Regierungskoalition zwischen den Sozialdemokraten (SPÖ) und der christlichsozialen Volkspartei (ÖVP) ist tot. Nach Gehässigkeiten und Intrigen warf Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der als Parteichef der ÖVP den Juniorpartner der Kanzlerpartei SPÖ gemacht hatte, plötzlich das Handtuch – und liess den SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern im luftleeren Raum. Vorgesehen war eigentlich, dass Mitterlehner als Platzhalter für den aufstrebenden Junior, Aussenminister Sebastian Kurz, bis unmittelbar vor den Neuwahlen amtieren und dann dem messianischen Hoffnungsträger Kurz widerstandslos Platz machen sollte. Das liess sich Mitterlehner nicht länger gefallen, erklärte in einer aufsehenerregenden Rede seinen Rücktritt – und brachte den Stein ins Rollen. Vorgezogene Neuwahlen liessen sich nun nicht mehr verhindern, und die ÖVP setzte Kurz massiv unter Druck, die marode dahinserbelnde Partei sofort und nicht erst später zu übernehmen und in die Wahlen zu führen. Kurz blieb nichts anderes übrig, als diese zweischneidige Ehre anzunehmen – wohl wissend, dass er seine überragenden Beliebtheitswerte bis zum Wahltermin Mitte Oktober abnutzen könnte. Doch dieses Risiko musste er wohl oder übel eingehen. Immerhin gelang es ihm, den glanzlosen Posten des Vizekanzlers von sich zu weisen; diesen hat nun interimsweise Justizminister Martin Bartenstein übernommen.

Seither geben sich die Österreicher mehr denn je ihrer politischen Lieblingsbeschäftigung hin: Farbenspielen. Denn jeder der österreichischen Parteien ist eine bestimmte Farbe zugeordnet, und seit die Neuwahlen auf den 15. Oktober festgelegt wurden, blühen die Spekulationen, welche Regierungskoalition denn aus dem Urnengang hervorgehen werde: Rot-Schwarz (SPÖ-ÖVP), die bisherige und langjährige Koalition, kann ausgeschlossen werden. Eine deutliche Mehrheit (43 Prozent) will um keinen Preis eine Neuauflage der einst «grossen» SPÖ-ÖVP-Koalition, die nichts weiter gebracht und in der man nur öffentlich gezankt hat. Die unzweideutige Willensäusserung der «vox populi» müssen die Exponenten von SPÖ und ÖVP respektieren, ob sie nun wollen oder nicht.

Also muss eine Neuauflage gesucht werden, denn das österreichische Proporz-System verunmöglicht eine Alleinregierung der stimmenstärksten Partei. Dem SPÖ-Chef Kern am liebsten wäre ein mittelinks-Bündnis mit den Grünen und den «pinken» liberalen Neos, die als Kleinstpartei voraussichtlich knapp wieder in den Nationalrat einziehen werden – während die eher peinliche Partei Team Stronach des austro-amerikanischen Milliardärs ihre erfolglose politische Laufbahn beenden wird. Doch ein an sich sympathisches rot-grün-pinkes Bündnis wird mit grösster Wahrscheinlichkeit keine Mehrheit erhalten.

Also bleiben zwei Kombinationen: Ein Zusammengehen der Roten unter Christian Kern mit den «Blauen», Heinz Christian Straches rechtspopulistischen Freiheitlichen (FPÖ) – oder, alternativ, eine bürgerlich-rechte Koalition der ÖVP mit der FPÖ unter einem Kanzler Kurz. Dieser hat, sobald er die kränkelnde ÖVP übernommen hatte, die kümmerlichen Umfragewerte der Partei in schwindelnden Höhen schnellen lassen und sich vom dritten Rang in der Wählergunst auf den ersten Rang katapultiert – vor der FPÖ und sogar der bis jetzt führenden SPÖ. Kurz konnte vor allem ein Verdienst für sich buchen: Die Schliessung der Balkanroute für Flüchtlinge. Denn die Flüchtlings- und Migrantenfrage hatte der FPÖ noch letztes Jahr zu Höhenflügen in der Wählergunst verholfen. Parteichef Strache sah sich bereits als künftiger Kanzler – was eine Katastrophe für Österreich bedeutet hatte. Der jugendliche Aussenminister Kurz hatte somit der FPÖ den Wind aus den Segeln genommen und die FPÖ deutlich kleinlaut werden lassen.

Schwarz-blau? Kurz kann sich das durchaus vorstellen, und dies würde die Machtposition absichern, die er sich konsequent aufgebaut hat und weiter ausbauen wird. Dass Strache und seine Freiheitlichen da mitmachen würden, ist sehr wahrscheinlich. Strache hat sich als Preis schon jetzt ganz unverhohlen einen Ministerposten in einer künftigen Regierung ausbedungen. Blau-schwarz? Also eine allfällige Koalition mit der FPÖ als Kanzlerpartei und Kurz als Vize unter Strache? Während dies vor Jahresfrist noch als Möglichkeit diskutiert wurde, erscheint dies, nach den Höhenflügen des hoffnungsvollen Jungpolitikers, vollends undenkbar. Zumal die FPÖ nicht die Nummer eins werden wird.

Rot-blau? Dies könnte inzwischen die einzige Überlebenschance für Kern als Kanzler sein, falls Kurz weiterhin Stärke zeigt – und dass die machtlüsternen Blauen da mitspielen, erscheint durchaus denkbar. Die Sozialdemokraten wollen erstens einen «Kriterienkatalog» aufstellen, der die Bedingungen für die FPÖ festlegt, um sie für eine Koalition mit der SPÖ infrage kommen zu lassen – und zweitens eine Befragung der Parteimitglieder, um sich gegen eine drohende Parteispaltung abzusichern. Kern müsste allerdings für ein Zusammengehen mit der FPÖ zwei hohe Hürden überwinden: Die Wiener SPÖ, immerhin das Machtzentrum der Roten und somit als schlagkräftiges Widerstandsnest nicht zu unterschätzen – und, wiederum, die Volksmeinung: 44 Prozent wollen die FPÖ nicht in der Regierung, denn Österreich leidet noch immer unter den Folgen der schwarzblauen Koalition unter Kanzler Schüssel, und in der roten (und grünen) Kernwählerschaft ist der Prozentsatz der Ablehnenden noch signifikant höher, nämlich mehr als zwei Drittel. Das kann Kern nicht einfach ignorieren, und er weiss das sehr wohl.

Noch sind es vier Monate bis zur Wahl – und da fliesst noch viel Wasser die Donau hinunter. Ob sich Kurz mit der ÖVP in diesen Höhen halten kann, ist alles andere als sicher, und ob Kern mit der SPÖ wirklich als Nummer zwei aus dem Urnengang hervorgeht, wirkt heute wahrscheinlich, ist aber ebenfalls keineswegs sicher. Die Nation wird sich vom Frühling über den Sommer bis in den Herbst jedenfalls mit allerlei Farbkombinationen den Kopf zerbrechen. Fest scheint aus heutiger Sicht nur das Eine zu stehen – und das ist höchst bedauerlich: Ohne den Faktor Blau, ohne die rechtspopulistische FPÖ, wird nichts gehen. Zwei historische Tatsachen sollte man sich dabei immer wieder vor Augen halten: Erstens ist die rechtspopulistische FPÖ in der Nachkriegszeit aus dem braunen Nazi-Sumpf Verband der Unabhängigen, dem Sammelbecken der «Ehemaligen», der nationalsozialistischen Täter und der opportunistischen Mitläufer, hervorgegangen, und zweitens hat die FPÖ (beziehungsweise Jörg Haiders Bündnis Zukunft Österreich) als Teil jener Regierungskoalition unter Kanzler Schüssel vor allem durch Dilettantismus, Inkompetenz und Korruption geglänzt. 44 Prozent der befragten Österreicher scheinen diese beiden Tatsachen nicht vergessen zu haben – und das spricht für sie. Aber dennoch wird im Herbst wohl keine Alternative zu einer «blauen» Regierungsbeteiligung geben.

Charles E. Ritterband ist langjähriger Auslandskorrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Jerusalem, Washington, London, Buenos Aires und Wien.