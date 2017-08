Offensive gegen den IS an syrischer Grenze

LIBANON

Im Osten des Landes sind die Jihadisten seit Jahren aktiv.



Am Wochenende verkündete die libanesische Armee den Beginn einer Offensive gegen die radikal-islamische Gruppe des «Islamischen Staat» (IS) unweit der syrischen Grenze im Osten des Landes. Dort sind die Jihadisten schon seit einigen Jahren tätig. Anspielend auf die bergige Grenzgegend des Jaroud Arsal sagte General Joseph Aoun: «Im Namen des Libanon, im Namen der entführten libanesischen Soldaten, im Namen der Märtyrer der Armee, gebe ich den Beginn der Aktion «Sonnenaufgang am Jaroud» bekannt. Die südlibanesische, von Iran unterstützte Schiitenmiliz Hizbollah, die das Regime von Bashar Assad in Syrien militärisch unterstützt, lancierte im vergangenen Monat eine Offensive zur Ausschaltung sowohl syrischer Rebellen als auch aller Jihadisten, die früher mit der al-Qaida in der Region verbunden waren. Bereits nach sechstägigen Kämpfen wurde ein Waffenstillstand zwischen der Hizbollah und den Kämpfern der früher als die al-Nusra-Front bekannten Affiliierten Syriens verkündet. Im Anschluss an den Waffenstillstand wurden fast 8000 Flüchtlinge und Jihadisten der ehemaligen al-Qaida-Branche mit Autobussen nach Syrien zurücktransportiert. Vor einer Woche sind die letzten syrischen Rebellen aus der Region evakuiert worden. Die libanesische Armee lanciert nur eine Offensive gegen noch immer in der Region aktive IS-Kämpfer. [TA]