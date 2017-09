Offene Verachtung

ZUR LAGE

Chemi Shalev, 15. September 2017

Die Karikatur aus der Feder von Binyamin Netanyahus Sohn Yair ist erstaunlich antisemitisch.

Manche Juden aus den USA würden möglicherweise sagen, sie sei eine «Schande für die Gojim». In Osteuropa könnte Netanyahu Juniors Karikatur mit George Soros, Freimaurern und von Geld faszinierten Juden bestimmt einen ersten Preis in einem Wettbewerb antisemitischer Karikaturen gewinnen.

Antisemiten wie David Duke mögen begeistert sein, doch wem Israel am Herzen liegt, der dreht seinen Kopf in Scham weg.

Wir haben ein neues Phänomen der historischen Beziehung zwischen Israel und der grössten jüdischen Diaspora: Die Verachtung ist nun ge- genseitig. Israeli betrachten Amerikaner traditionell als verwöhnte Naivlinge, während amerikanische Juden Israel angebetet haben, zuerst als jüdisches Wunder, dann als militärisches Wunder und dann als widerstandskräftige Start-up-Na-tion. Erst jetzt, unter dem Schatten eines Donald Trump und unter dem Einfluss von Netanyahus Schock-Entscheidung, auf den Westmauer-Be-schluss mit den Konservativen zurückzukommen, hat das jüdische Mainstream-Amerika aufgehört zu leugnen, was es schon seit einigen Jahren verspürt:

Israel ist entgleist. Es reflektiert nicht mehr Werte, mit denen amerikanische Juden sich identifizieren können; die Mehrheit der Politiker sind ungehobelte Leute; manchmal scheint das Land von fundamentalistischen Fanatikern regiert zu werden.

Verachtung ist das, was viele US-Juden fühlten, als Netanyahu über 48 Stunde brauchte, um auf die neonazistische Gewalt in Charlottesville zu reagieren. Nicht alle bemerkten natürlich Netanyahus Zurückhaltung. Jene aber, die es be-merkten, waren zuerst in Rage, bevor sie resignierten. Die kraftlose Antwort der israelischen Regierung auf den Antisemitismus, der von seinen rechtsgerichteten Freunden hervorging, kontrastierte in fast lächerlicher Weise mit ihren heftigen Reaktionen auf Judenhass von Muslimen bei der Linken. Eine amerikanische jüdische Ge-meinde, die unter der Macht der weissen Rassisten leidet, die durch Trumps Wahl und Präsidentschaft erstarkten, hätte eine deutlichere Unterstützung von den sogenannten Anführern des jüdischen Volkes verdient, doch sie haben gelernt, nicht länger darauf zu warten. Sie wissen, mit wem sie es zu tun haben.

Jetzt ist eine gewisse Verachtung laut geworden und allgemein verbreitet. Für jemanden, der seit mehr als 40 Jahren den amerikanischen Juden zuhört, ist die Veränderung fühlbar. Die einst unterdrückte Verachtung ist jetzt klar und eindeutig. Der jüngste Katalysator war Netanyahus Beschluss, der ultraorthodoxen Forderung nachzugeben, den Mauer-Deal zu annullieren. Dieser wurde in vielen Jahren errungen und beinhaltete auch auf der amerikanischen Seite schmerzvolle Kompromisse. Auch wenn jüdische Führungspersönlichkeiten in Amerika mit dem politischen System in Israel und der besonderen Kraft der Erpressung durch ultraorthodoxe Parteien wohl vertraut sind, hatten sie nicht mit dieser raschen und totalen Kapitulation Netanyahus gerechnet. Der Premier hält so wenig von uns, sagte mir unlängst ein amerikanischer jüdischer Aktivist, dass er nicht einmal vorgab, für den Deal zu kämpfen, den er selber ausgehandelt hatte.

Der Beschluss, den Mauer-Deal einseitig zu widerrufen, war der Wendepunkt. Ein Damm zurückgehaltener Frustration brach. Dass Israel politischen Führern und offiziellen Rabbinern gestattet, nicht orthodoxe amerikanische Juden in primitiven und abscheulichen Worten zu diffamieren und mit Schmutz zu bewerfen, ohne dass jemand sie zur Rechenschaft zöge, kann nicht länger als Ausrutscher bezeichnet werden. Als letzter hatte Shlomo Amar, der Oberrabbiner von Jerusalem, Reformjuden «als schlimmer als Holocaust-Leugner» bezeichnet.

Die frontalen Angriffe gegen den Obersten Gerichtshof und das Rechtswesen, die Kampagne zur Delegitimierung der Medien, die Gesetze, die die Einreise nach Israel von politischen Ansichten abhängig machen, der zunehmend miese Ton des politischen Dialogs in Israel und die verrückte Vernarrtheit in Donald Trump sind alles Bestandteile eines deprimierenden Verhaltensmusters, das sich viele amerikanische Juden jetzt zum ersten Mal öffentlich eingestehen.

Natürlich verachten nicht alle US-Juden Trump. Vor allem einige Ultraorthodoxe würden noch so gerne wieder für ihn stimmen. Für viele US-Juden aber ist Trump das, woraus ihre schlimmsten Albträume gemacht sind. Er ist nicht nur gefährlich, er ist auch peinlich. Sein Benehmen, seine Moral und Anständigkeit sind kläglich, doch er ist der Präsident, mit dem Israel und seine gewählten Repräsentanten sich identifizieren und den sie unterstützen. Nicht Barack Obama, den sie endlos verunglimpfen, sondern Donald Trump, den sie als den Messias begrüssten. Dass Trump in Israel populärer ist als in irgendeinem anderen Land der Welt, ist eine weitere, riesige Schande für die Gojim, was die amerikanischen Juden betrifft.

Und all dies ohne ein Wort über die Besetzung, die Landenteignungen, die Preisetiketten-Operationen und die wachsenden, klaren, von Netanyahu ausgesendeten Signale, dass er nicht beabsichtigt, auch nur zu versuchen, mit den Palästinensern einen Frieden zu erzielen. Vielleicht realisieren amerikanische Juden, dass einige, wenn nicht die meisten der beunruhigenden Phänomene, die sie in Israel ablehnen, ihren Ursprung in der Besetzung haben. Sie sind verwirrt von Israels Passivität in Sachen Friedensschluss, doch die Besetzung scheint nicht am höchsten auf ihrer Prioritätenliste zu stehen, so wie es bei den meisten Israeli der Fall ist.

US-Juden haben sich traditionell Israels Wünschen gebeugt. Sie seien hart und kampferprobt, sagten sie sich selbst, und sie wüssen besser als wir, was getan werden könne und sollte. Sie sind mit Existenzgefahren konfrontiert, nicht wir. Das wird sich nicht ändern. Die meisten amerikanischen Juden, vielleicht weniger als bisher, trotzdem aber eine klare Mehrheit, werden zu Israels Verteidigung eilen, wann immer das Land be-droht zu werden scheint.

Die Tage aber sind vorbei, in denen US-Juden sich minderwertig fühlten. Zum ersten Mal glauben viele von ihnen, dass ihre pluralistischen und humanistischen Werte sie überlegen machen. Sie werden sich nicht länger Israel in Fragen der Demokratie und Anstand fügen. Sie werden nicht den gleichen Pfad beschreiten, den Israel derzeit beschreitet.

Viele US-Juden verfolgen die Karikatur-Kontroverse mit Yair Netanyahu nicht, doch wer es tut, dem ist klar, dass da etwas klar und entscheidend nicht stimmt in einem Land, in dem der Sohn des Premierministers Karikaturen veröffentlicht, die ein David Duke bewundert, und kaum jemand vom rechten politischen Spektrum protestiert dagegen. Sie verstehen, dass die Karikatur kein isolierter Zwischenfall ist, sondern eine direkte Fortsetzung der Haltung und Politik seines Vaters, nationalistische Führer zu stützen und gegen Linke und Liberale wie sie selber zu hetzen. Wäre es nicht Netanyahu, würden viele US-Juden manche seiner Attacke als antisemitisch gegenüber sich selbst kritisieren und Proteste organisieren. Sie würde ihren Kongressmitgliedern schreiben und sie auffordern, auch zu protestieren.

Dass ein israelischer Politiker und sein Sohn die antiliberale, antiglobalistische und antijüdische Weltansicht rechtsgerichteter Nationalisten adoptieren, ist ein weiteres Symptom für ein Israel, das gewissermassen zur «Dunkelheit unter den Nationen» geworden ist (im Gegensatz zum traditionellen «Licht unter den Nationen», Anm. d. Red.) Amerikanische Juden, von denen gar manche ihr Leben dem Wohlergehen des jüdischen Staates gewidmet haben, werden die Juden in Israel traurig anschauen und mit den Achseln zucken. So weit ist es also gekommen, werden sie sagen.

Chemi Shalev ist US-Korrespondent der israelischen Zeitung «Haaretz».