Offenbar keine rasche Botschaftsverlegung nach Jerusalem

USA

24. Januar 2017

Trumps Priorität soll einem Nahost-Friedensdeal gelten.

Wenig Freude dürften Israels Fans einer möglichst raschen Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an der bekannten TV-Morgenschau von MSNBC haben. Joe Scarborough. der Präsentator des beliebten Programms, meinte nämlich unter Berufung auf eine Quelle in der neuen Administration, Präsident Trump beabsichtige keine rasche Aktion in Bezug auf den Botschaftsumzug. Vielmehr würden die Prioritäten des neuen Präsidenten für die Region bei der Erzielung eines Nahost-Friedensdeals liegen. «Man sagte ihnen in unzweideutigen Worten, dass die Verfolgung dieses Ziels bei einer Anerkennung von Jerusalem für die nächsten vier Jahren auf Eis gelegt werden würde», unterstrich Scarborough, der von Zeit zu Zeit höchst persönlich mit Trump in Kontakt stehen soll. Hinsichtlich eines regionalen Friedensabkommens sagte der TV-Mann:«Es wird nicht traditionell aussehen, Israeli werden nicht auf der andern Seite des Tisches mit den Palästinensern sitzen. Vielmehr wird ein Araberstaat nach dem anderen Israels Existenzrecht anerkennen, doch dies geschieht nur, solange wie sie die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem verzögern.» [TA]