Ofek engagiert sich politisch

BASEL

23. Juni 2017

Am Montagabend hielt der Verein Ofek seine ordentliche Mitgliederversammlung ab. Seit zwei Jahren verfolgt der Vorstand zwei Schwerpunkte: Erstens die Propagierung einer pluralistischen Politik im Rahmen der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB), und zweitens das Mitorganisieren und Mitfinanzieren von Anlässen mit den Partnern IGB, Migwan, Gesellschaft Schweiz-Israel, den christlich-jüdischen Organisationen und weiteren. Weil sich die IGB im 2016 schwergewichtig mit nicht religionspolitischen Angelegenheiten wie Sicherheit und deren Finanzierung auseinanderzusetzen hatte, blieb Ofek weitgehend politisch inaktiv. Andererseits hat sich Ofek an vielen gemeinsamen Anlässen beteiligt. Im Ausblick wies der Präsident Rolf Stürm darauf hin, dass sich diese Gewichtung im Jahre 2017 umkehren soll: Ofek wird sich für das neutrale Grabfeld für gemischt-religiöse Paare auf dem IGB-Friedhof einsetzen. Auch die Neubesetzung der Stelle einer Lehrkraft in der IGB-Religionsschule könnte zum Thema werden. Andererseits wird Ofek die Kooperation in gemeinsamen Anlässen mit Blick auf das begrenzte Vereinsvermögen in Zukunft etwas fokussierter auf die Vereinsziele hin prüfen. Ferner sind Richtlinien und ein Vertrag mit Migwan in Bearbeitung. Die Traktanden Jahresrechnung, Décharge und Festsetzen des Jahresbeitrags waren unbestritten.