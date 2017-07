Nur Säbelrasseln?

Neben der offenen politischen Kritik Premier Binyamin Netanyahus- an dem von Moskau- und Washington ge-meinsam- bewerkstelligten Waffenstillstand in Süd-syrien meldete sich mit dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Yaacov- Amidror --jetzt auch ein militärischer Stratege in Sachen Syrien zu Wort. Das iranische Nuklearabkommen sei, so meinte Amidror an einer Pressekonferenz, die Quelle für zahllose Probleme in der Region, und der Deal sei «schlechter als wir es uns vorgestellt hatten». Israel könnte sich veranlasst sehen, militärische Aktionen zu ergreifen, um Iran oder die Hizbollamiliz daran zu hindern, permanente Basen in Syrien zu er-richten, meinte Amidror, heute ein Forscher am Begin-Sadat-Zentrum für strategische Studien. Sollten Israels Interessen durch jene, welche den Charakter künftiger Vereinbarungen in der Region bestimmen, nicht berücksichtigt werden, könnte das, wie Amidror warnte, die IDF zur Intervention veranlassen und jeden Versuch zu vereiteln, eine permanente militärische Infrastruktur Irans in Syrien zu errichten. Bis jetzt war Israel stets darauf bedacht ge-wesen, sich militärisch aus dem Krieg in Syrien herauszuhalten. Laut Amidror sei der Waffenstillstandsplan gemacht worden, ohne dass die israelischen Bedürfnisse zur Selbstverteidigung genügend in Betracht gezogen wurden. Abzuwarten bleibt, ob Yaacov Amidror mit seinem Säbelrasseln nur die israelischen Politiker unterstützen wollte oder ob sich hier eine konzentrierte Aktion Jerusalems anbahnt.