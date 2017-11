BERN

3. November 2017

Die SVP Schweiz hat einen neuen Forderungskatalog mit dem Titel «Null Toleranz gegenüber dem radikalen Islam» verabschiedet und damit den Umgang mit dem Islam zu Wahlkampfthema 2019 lanciert.

In dem Katalog werden Forderungen zum Umgang mit Muslimen verabschiedet. Verlangt werden sowohl eine grössere Anpassung als auch mehr Repression. Nach Ansicht der SVP soll künftig Halal-Fleisch in öffentlichen Einrichtungen in der Schweiz verboten werden. Dort soll zudem ein Verhüllungsverbot gelten, auch will die SVP keine muslimischen Seelsorger in Gefängnissen und Armee akzeptieren (tachles berichtete). Wie Parteipräsident Albert Rösti betonte, müsse die Schweiz «Machtsymbole des Islams bekämpfen». Auch aus diesem Grund sollen Imame schweizweit beobachtet werden. Der Forderungskatalog wurde von den Delegierten der SVP Schweiz am Wochenende in Frauenfeld mit 315 zu 1 Stimme angenommen. [TA]