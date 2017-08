Noch weit weg von der Normalisierung

JORDANIEN-ISRAEL

1. August 2017

Amman veröffentlicht Identität des fehlbaren israelischen Sicherheitsbeamten.



Als eine möglicherweise präzedenzlose Provokation könnte in Jerusalem der Schritt der jordanischen Zeitung «Al Ra'i» angesehen werden, die volle Identität des israelischen Sicherheitsbeamten Ziv Hai Mordechai Moyal in Bild und Text zu enthüllen. Mordechai ist der Mann, der letzte Woche einen Schreiner, der ihn auf dem Gelände der israelischen Botschaft in Amman mit einem Schraubenzieher attackiert hatte, durch Schüsse tötete. Auch der Besitzer der Residenz wurde von Moyal getötet. Israel hatte bis jetzt bewusst darauf verzichtet, die Identität seines Sicherheitsbeamten (mit diplomatischem Pass) preiszugeben, und es wird in Jerusalem nicht ausgeschlossen, dass die Publikation in « Al Ra'i» den Segen massgeblicher jordanischer Kreise genossen hat. In Amman wird inzwischen immer lauter Stimmung gemacht für die Rückberufung des jordanischen Botschafters aus Tel Aviv und die Verweigerung der Rückkehr von Botschafterin Einat Schlein nach Amman. Einen ähnlichen Beschluss haben bis jetzt 75 Mitglieder des jordanischen Parlaments unterzeichnet, die Hälfte aller Mitglieder. Die Entscheidung in dieser Sache liegt letztlich bei König Abdullah II, ungeachtet des Stimmenverhältnisses im Parlament. Die Jordanier verlangen von Israel ein Bericht über die Untersuchung des fehlbaren Sicherheitsbeamten, und eine solche hat Jerusalem bereits zugesagt. Viele Einzelheiten über die Vorgänge an der Botschaft in Amman werden wohl noch recht lange im Dunkeln bleiben, doch eines dürfte jetzt schon feststehen: Die Beziehungen zwischen Amman und Jerusalem sind noch sehr weit weg von einer echten Normalisierung. Dabei wären angesichts der noch immer schwelenden Tempelbergkrise die Vermittlung Jordaniens zwischen Palästinenser und Israeli von ganz besonderer Wichtigkeit. [JU]