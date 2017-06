«Noch nichts beschlossen über unsere Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat»

UNO-BOTSCHAFTERIN HALEY:

5. Juni 2017

Pro-israelische Diplomatin vom 7.-9. Juni in Israel.

Vom 7. bis zum 9. Juni wird Nikki Haley, die für ihre offen pro-israelischen Haltung bekannte amerikanische Uno-Botschafterin, eine Visite in Israel absolvieren und dabei mit politischen Spitzen des jüdischen Staates und der Palästinensischen Behörde konferieren. Haley wird sich auch ein Bild machen über die Uno-Operationen in der Region. Auf ihrem Weg in den Nahen Osten wird die Botschafterin zudem einen Zwischenhalt in Schweden einschalten. Ihrer Reise werde sich auf die Thematik des Uno-Menschenrechtsrats (UNHRC) konzentrieren, sagte Nikki Haley kürzlich an einem Pressebriefing. In diesem Zusammenhang unterstrich sie, dass die USA noch keine Entscheidung getroffen hätten in Bezug auf die künftige Mitgliedschaft in dem Rat. «Ein Teil meiner Reise wird einer Analyse der Situation gewidmet sein», sagte sie. Sie wolle mit ihnen reden und schauen ob die Bereitschaft zu Flexibilität bestehe, und dann würde man beschliessen bezüglich der Mitgliedschaft. Botschafterin Haley macht keinen Hehl aus ihrer Unzufriedenheit mit der offen anti-israelischen Haltung des Menschenrechtsrats. Laut einer Quelle im israelischen Aussenministerium wird Nikki Haley ihre Visite in Jerusalem beginnen, wo Treffen mit Premier Netanyahu und Staatspräsident Reuven Rivlin auf dem Programm stehen. Haley wird auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und die Jerusalemer Altstadt besuchen. Die amerikanische Diplomatin wird dann im Norden in Begleitung von IDF-Offizieren Augenscheine vornehmen an den Grenzen zu Libanon und Syrien. Möglicherweise werden auch Besichtigungen des Tel Aviver Nachtlebens und Treffen mit Vertretern von Start-up Firmen zum Programm gehören. Abgeschlossen wird der dreitägige Aufenthalt der Uno-Botschafterin mit Treffen in der Palästinensischen Behörde. Er fühle sich geehrt, eine «echte Freundin Israels» im Lande willkommen zu heissen, erklärte Danny Danon, Israels Uno-Boschafter, der Nikki Haley während ihrer Israelvisite begleiten wird. [JU]