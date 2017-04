Nicht repräsentativ, methodisch fragwürdig

SCHWEIZ

Valerie Wendenburg, 31. März 2017

Der letzte Woche erschienene Schweizer Antisemitismusbericht ist in der Kritik –

warum eine Optimierung dringend nötig ist.

Das Thema ist wahrlich nicht neu: Seit Jahren wird der Antisemitismusbericht für die Schweiz unter Experten und auch bemängelt. Die Kritik, die – auch von tachles – Jahr für Jahr geäussert wurde, bestätigt sich für den Bericht des Jahres 2016. Denn erneut herrscht nach der Lektüre vor allem eines: Verunsicherung. Der Bericht, der alljährlich vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) herausgegeben und in der Romandie mit anderer Methode und anderen Resultaten von der CICAD erhoben wird, ist überschrieben mit «Antisemitismusbericht» und liefert einen solchen nicht ab. So gibt er an, «über judenfeindliche Entwicklungen in der Deutschschweiz zu informieren und einen Überblick über die antisemitischen Vorfälle zu bieten». Gleichzeitig erfahren die Leser, dass antisemitische Äusserungen im Internet nicht berücksichtigt werden und vor allem die Fälle gezählt werden, die der Meldestelle des SIG berichtet wurden oder die Eingang in den Medien fanden. Ferner heisst es: «Ausserdem ist davon auszugehen, dass es eine Dunkelziffer gibt und die tatsächliche Zahl antisemitischer Vorfälle höher ist: Laut einer Studie der Agency for Fundamental Rights (FRA) der EU aus dem Jahr 2013 werden bis zu 70 Prozent der antisemitischen Vorfälle nicht gemeldet.» Das erklärt zumindest, weshalb für das Berichtsjahr 2016 in der deutschsprachigen Schweiz allein 25 antisemitische Vorfälle registriert wurden – es zeigt aber auch, dass diese Zahl kaum aussagekräftig ist. Jonathan Kreutner bestätigt gegenüber tachles, dass die gezählten 25 Fälle «nicht repräsentativ» seien. «Uns ist klar, dass es sich hier nicht um eine statistisch stichfeste Methode handelt. Deshalb nennen wir auch keine Zahlen. Vielmehr haben wir die gemeldeten Fälle und die, die wir in den Medien ausmachen konnten, gesammelt und analysiert. Doch leider ist die Dunkelziffer hoch. Wichtig ist jetzt, dass der SIG seine Meldestelle noch bekannter machen kann. Dort müssen wir ansetzen. Die Opfer von antisemitischen Vorfällen sollen nicht zögern, uns Vorfälle zu melden. Wir kümmern uns um sie.»

Alarmierende Ergebnisse

Im Antisemitismusbericht werden aber dennoch keine Erhebungen auf diesem Gebiet gemacht. Wie der Generalsekretär des SIG, Jonathan Kreutner, betont, weist der aktuelle Bericht durchaus Vorfälle im Internet aus, er gesteht aber ein: «Wir sind uns bewusst, dass man mit beschränkten Ressourcen hier keine aussagekräftigen Aussagen machen kann. Dennoch fliessen die Beobachtungen in die Analyse ein». Zudem kenne er kein Land, in dem antisemitische Vorfälle im Internet statistisch erfasst werden, das sei technisch auch gar nicht möglich. «Wir erwähnen die Fälle aus dem Internet, die uns bekannt sind, auf unserer Website, analysieren sie, zählen diese aber nicht, da wir ja den genauen Umfang des Antisemitismus im Internet nicht erfassen können. Niemand kann das Internet in seiner Ganzheit beobachten.» Man könne Antisemitismus im Internet eben nur sehr schwer erfassen, so Kreutner, der betont: «Mit unserer Antisemitismusstudie bieten wir auf jeden Fall aber mit bestem Wissen und Gewissen eine analytische Auseinandersetzung mit antisemitischen Phänomen in der Deutschschweiz. Wir können somit eine Tendenz beschreiben.»

Nur wenige Tage nach Erscheinen des Antisemitismusberichts in der Schweiz präsentierte der Jüdische Weltkongresses (WJC) seine alarmierenden Ergebnisse einer Studie über antisemitische Posts im Internet. Für diese hatte der WJC ein Monotoring-Unternehmen aus Israel beauftragt, das Millionen von Kommentaren in 20 Sprachen auf antijüdischen Inhalt hin überprüfte. Laut der Studie wird im Schnitt alle 83 Sekunden ein antisemitischer Online-Kommentar im Internet publiziert. Demnach wurden in sozialen Medien wie Facebook und Instagram wie auch in Blogs mehr als 380 000 Veröffentlichungen mit antijüdischem Inhalt entdeckt. Auffällig viele fanden sich mit mehr als 60 Prozent davon auf Twitter. «Wir wussten, dass Online-Antisemitismus wächst, aber die Zahlen in dieser Studie geben uns konkrete Daten darüber, wie alarmierend die Situation wirklich ist», sagte WJC-Geschäftsführer Robert Singer.

Nicht wissenschaftlich

Zur Frage nach der Methode der Erhebung räumte die Vizepräsidentin des SIG, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, bereits im Jahr 2015 gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung» ein, dass die Sammlung von selbst beobachteten Vorfällen sowie die Analyse von gemeldeten Vorfällen nicht als wissenschaftlich gelten könne. Daniel Gerson, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Judaistik der Universität Bern, sagt auf Nachfrage zu seiner Meinung zum Antisemitismusbericht: «Ich gehe davon aus, dass Antisemitismus in latenter Form durchaus recht breit vorhanden ist. Die 25 registrierten Vorfälle manifestieren allein den offenen Antisemitismus.»

Hinsichtlich der Methodik von Studien wie dem Antisemitismusberichts hat tachles bei Patrik Ettinger, stellvertretender Präsident des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich, nachgefragt. Er betont, dass eine sozialwissenschaftliche Studie immer einen bestimmten Zugang zum Thema wählen muss und nie die Totalität erfassen kann. Der Zugang über die Medienberichterstattung könne durchaus Sinn machen, weil dort all das, was öffentliche Aufmerksamkeit erhalten hat, abgebildet werde. «In den Medien finden in der Regel die gravierenderen Fälle Platz. Daher muss klar sein, dass man dort auch die Spitze des Eisbergs Eingang findet», so Ettinger. Es sei aber ein «valabler Zugang» zu dem Thema, der wiederum auch das Meldeverhalten der betroffenen Menschen beeinflusse, denn: «Wenn das Thema Antisemitismus in den Medien mehr Aufmerksamkeit erfährt, so steigt auch die Bereitschaft, Fälle wahrzunehmen und diese zu melden». Ein anderer Weg für das Verfassen einer Studie könne die Befragung unter Juden sein. Als eine solche wissenschaftliche Erhebung wurde zuletzt im Jahr 2007 die Studie des Forschungsinstituts gfs.bern unter dem Titel «Antijüdische und antiisraelische Einstellungen in der Schweiz» publiziert. Patrik Ettinger betont: «Man muss sich für einen spezifischen methodischen Zugang entscheiden, diesen kommunizieren und sich klar darüber sein, was man mit diesem Zugang aussagen kann.»

Auch Manfred Max Bergman, Soziologieprofessor an der Universität Basel, räumt ein, dass die Repräsentativität bei Studien dieser Art eine «komplexe Sache» sei. Bei den 25 Fällen, die in der Antisemitismusstudie Eingang finden, müssten daher drei Dinge klar dokumentiert werden: «Welche Medien wurden untersucht, wie wird Antisemitismus genau definiert und wie wird er über diese Definition in den Medien kodiert?» Von «Medien» allgemein zu sprechen, sei in diesem Falle zu oberflächlich, so Bergman. Das Raster sei sonst zu gross, die Zahl 25 zu vage und die Aussagekraft der Studie zu schwach, betont der Soziologe.

Eine Frage der Zuständigkeit

Jacques Picard, Historiker und Ordinarius für Allgemeine und Jüdische Geschichte und Kultur der Moderne an der Universität Basel, äussert ein weiteres Bedenken. Er sagt: «Mich erstaunt immer wieder, dass es der SIG und die Medien sind, und nicht die Antirassismus-Kommission selber, die die allermeisten Fälle gemeldet haben. Hinzu kommt, dass diese Kommission offenkundig kaum im Internet präsent ist.» Und er wird konkreter: «Die Juden und das Judentum sind nicht die Antisemitismus-Beobachtungs-Instanz der Eidgenossenschaft, auch wenn sie das offenkundig gerne so sehen will.» In der Tat verwundert es, dass der der jüdische Dachverband selbst für die Erstellung des Antisemitismusberichts verantwortlich ist und nicht, wie zum Beispiel in Deutschland, der Staat ein Interesse daran bekundet und eine empirische Studie unterstützt. Auch Jonathan Kreutner betont: «Wir fordern schon seit Langem, dass der Staat antisemitische und rassistische Vorkommnisse erfassen sollte beziehungsweise zumindest Organisationen unterstützt, die diese Arbeit tun. Solange das nicht passiert, muss die Arbeit trotzdem gemacht werden». Er betont aber auch, dass er nicht wisse, wo der Staat die Vorfälle selber vollständig erfasse. Der SIG sei zudem der Meinung, dass die meisten mit Antisemitismus konfrontierten Juden sich eher an eine jüdische Organisation wenden würden als an den Staat. Deshalb sei das Zusammenspiel von staatlicher und zivilgesellschaftlicher Seite auch so wichtig. Die Kosten für den Bericht in der aktuellen Form würden bei rund 4000 bis 5000 Franken liegen. Mehr ist er vermutlich auch nicht wert, doch effektiv kommen bei einer Vollkostenrechnung innerhalb der beteiligten Organisationen ganz andere Beträge heraus. Der SIG allerdings schweigt sich darüber aus.

Martine Brunschwig Graf, die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR), begrüsst den Antisemitismusbericht des SIG wie auch den der CICAD zum selben Thema. Sie konstatiert: «In der Schweiz gibt es keine formale und umfassende Erhebung über antisemitische Handlungen. Diese finden in sozialen Netzwerken, im Internet oder anderswo statt.» Ihrer Kenntnis nach gibt es keine festgelegten und anerkannten Kriterien, nach denen antisemitische Äusserungen im Internet und anderswo gemessen werden könnten. Brunschwig Graf betont: «Auch wenn die EKR bedauert, dass es kein offizielles und gebräuchliches Monotoring gibt, hält sie jedoch fest, das sie mit ihren Analysen und Berichten sehr nützliche zusätzliche Informationen zur Verfügung stellt.»

Neue Wege gehen

Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass die Verantwortlichen auch dort Schwierigkeiten gegenüberstehen, wenn es um die korrekte Erfassung der Daten geht. Die deutsche Historikerin Juliane Wetzel ist seit 1991 Mitarbeiterin des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, sie ist Mitglied im Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus des Deutschen Bundestages. Die Herausforderung bei der Erhebung antisemitischer Vorfälle seien gross, betont Juliane Wetzel auf Nachfrage. Zum einen gäbe es eine hohe Dunkelziffer nicht gemeldeter Übergriffe. Daher müsse ein Ziel sein, die betroffenen Menschen dazu zu bewegen, Mut zu fassen und sich zu melden. «Bei den Menschen muss ein Umdenken stattfinden, und das Meldeverhalten muss sich ändern. Denn wenn Fälle nicht angezeigt werden, dann können wir nur die strafrechtlich relevanten Taten und nicht all das, was unter dieser Grenze liegt, adäquat berücksichtigen», so Wetzel. Wie bisher in der Schweiz werden auch im deutschen Antisemitismusbericht, der am 24. April erscheinen wird, antisemitische Äusserungen im Internet thematisiert, zahlenmässig aber nicht erfasst. Zum einen, so die Historikerin, sei das Internet «ein internationales Medium», es sei nahezu unmöglich, die Hasskommentare länderspezifisch zu registrieren. «Wir wissen schlicht nicht, wie wir die Äusserungen im Internet erfassen sollen», aber die Tendenz sei klar: «Die Gewalt im Netz hat allgemein zugenommen», somit seien also auch vermehrt antisemitische Äusserungen zu finden. Juliane Wetzel stellt aber auch die Gegenfrage: «Was haben wir letztlich davon, wenn wir eine Zahl der antisemitischen Posts im Netz wissen?» Für sie sei wichtiger, die gros-sen Provider wie Google oder Facebook mithilfe von Gesetzen unter Druck zu setzen. Eine Erfassung der Posts ist aus ihrer Sicht unrealistisch und würde im Endeffekt auch nicht viel bewirken.

Es erstaunt schon, dass der SIG ohne aussagekräftigere und wenig transprante Analyse über Antisemitismus in der Schweiz jährlich an die Öffentlichkeit gelangt und gleichzeitig Dossiers wie Sicherheit gegenüber Behörden und Regierung vertreten möchte. 