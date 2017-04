Nicht die ganze Wahrheit?

PARIS

Cnaan Liphshiz, 28. April 2017

Angesichts des Lastwagens der Stadtverwaltung, der durch einen jüdischen Friedhof bei Paris raste, will man nicht so recht an einen Unfall glauben.



Fünf Tage nachdem ein Lastwagen der Stadtverwaltung durch einen jüdischen Friedhof bei Paris raste – die Behörden sprachen von einem Unfall –, begab sich Isabelle Zenou an den Ort des Zwischenfalls, mit einer Kamera und einer Theorie.

Die Zerstörung von 13 Grabsteinen im Vorort Pantin war, sei, versichern Offizielle der Stadtverwaltung, keine antisemitische Attacke gewesen. Auch die jüdische Dachorganisation CRIF und sogar der Oberrabbiner des Landes teilten diese Ansicht. Der Chauffeur sei über 13 Grabsteine gefahren, nachdem er die Kontrolle über seinen Laster verloren habe, erklärte der Rabbiner in einer Verlautbarung.

Unglaubwürdige Erklärung

Doch Zenou, eine Kommunikationsexpertin aus der Gegend von Paris, gehört zu den vielen französischen Juden, die dieser Erklärung nicht glauben. Sie verweist auf Verzögerungen und angebliche Zeit-Diskrepanzen in offiziellen Berichten über den Zwischenfall, auf ihr Unvermögen, Bremsspuren am Tatort des Geschehens zu identifizieren sowie einen regelrechten Wirbelwind von Gerüchten.

«Ich glaube nicht, dass man uns die ganze Wahrheit sagt», meinte Zenou, deren Fotografien von den zerstörten Steinen «Le Figaro» veröffentlicht hat und die sowohl online als auch in den Medien Spekulationen ausgelöst haben. Gleichzeitig beschuldigten jüdische Gemeindeaktivisten sie und andere Skeptiker, «verrückte Verschwörungstheorien» zu verbreiten.

Die genauen Umstände des Zwischenfalls in Pantin sind Gegenstand einer laufenden Polizeiuntersuchung. Ungeachtet der Ergebnisse unterstreicht der Zustand jetzt schon das Misstrauen, das viele französische Juden Behörden gegenüber hegen nach der polarisierenden Präsidentschaftskampagne und in einem Land, in dem viele das Tragen einer Kippa als zu riskant betrachten angesichts von Hunderten antisemitischer Attacken, die jedes Jahr in Frankreich registriert werden.

Einige Tage nach dem Vorfall in Pantin berichteten die französischen Medien, dass nicht identifizierte Vandalen 40 von total 50 Grabsteinen auf einem kleinen, jüdischen Friedhof bei Lyon zerstört hbten. Dieser Zwischenfall, unbestritten eine vorsätzliche Attacke, hebt die «zahlreichen Fragen über den Zwischenfall von Patin» hervor, sagte Jonathan Simon-Sellem, ein in Frankreich geborener Fotograf, der heute in Israel lebt. «Klar ist, dass der Vorfall von Pantin eine Vertrauenskrise unter verschiedenen französischen Juden, ihren Gemeindeleitungen und den Behörden blosslegte.» Anfängliche Berichte über den Zwischenfall, unter anderem in der Lokalzeitung «La voix du nord», folgten fünf Tage nach dem Ereignis. Die Zeitung und andere Publikationen sagten, der Vorfall habe sich in der Nacht zugetragen, als der Fahrer sein Auto in die jüdische Sektion des Friedhofs steuerte, um zu verhindern, ein Paar zu überfahren, das das Grab eines Verwandten besuchte. Zusätzlich zu Posts auf sozialen Netzwerken von Nutzern wie Isabelle Zenou lösten die Berichte eine Welle von Gerüchten und Spekulationen auf verschiedenen oft gelesenen französisch-jüdischen Nachrichtenseiten aus, darunter Europe-Israel, JSSNews und der Website der rechtsextremen französisch-jüdischen Verteidigungsliga.

Unwahrscheinliche Theorie

Der Friedhof sei, betonten Skeptiker, nachts geschlossen. Das hätte Kollisionen mit Besuchern unwahrscheinlich gemacht, sogar wenn der städtische Lastwagen ausserhalb der Öffnungszeiten dort gewesen wäre. Ferner behauptet Zenou, die Pfade des Friedhofs seien «zu schmal, als dass ein Lastwagen schnell genug auf ihnen hätte fahren können, um ein Dutzend massiver Grabsteine umfahren zu können. Das alles macht keinen Sinn.»

Françoise Saadoun, die vier Verwandte auf dem Friedhof liegen hat, gehört zu Dutzenden französischer Juden, die ihre Skepsis über die offizielle Version zum Ausdruck brachten. «Ich glaube keine Sekunde an einen Unfall», schrieb sie auf Facebook. «Die Situation der Wege auf dem Friedhof verunmöglichen das.» Die Tatsache, dass fast eine Woche nach dem Zwischenfall verstrich, bis die Behörden reagierten, fügte nichts zur Glaubwürdigkeit der Offiziellen und Gemeindeführer hinzu. «Die Behörden beschlossen», sagte Zenou, «einen Deal zu schliessen, um zu vermeiden, dass das Boot während der Präsidentschaftskampagne zu sehr ins Wanken geriete. Nachrichten über einen weiteren antisemitischen Zwischenfall würde der extremen Rechten unter Marine Le Pen helfen. Also vertuschten sie es.»

Simon-Sellem sagte, die grundlosen Anschuldigungen, die der CRIF in einem Statement unlängst dementierte, verurteilte und als «verrückte Verschwörungstheorien» etikettierte, seien unüblich unter gemässigten Mitgliedern einer Gemeinde. Für die Atmosphäre macht er verschiedene Faktoren verantwortlich: Inkonsistenzen bezüglich des Zwischenfalls selber.

Wie viele amerikanische Juden, welche der Administration Trump eine langsame Reaktion bei der Verurteilung des Antisemitismus vorwarfen, haben die französischen Juden letztens eine Reine von Ereignissen beobachtet, die ihren eigenen Glauben an die Behörden untergraben haben. Ein solches Ereignis war am 30. März die Publikation eines staatlichen Berichts, welcher die Existenz eines Antisemititsmus in Frage stellte, in dem Juden aufgrund der israelischen Politik zur Zielscheibe werden. Der Bericht führte auch ausschliesslich rechtsextreme Schuldige von Hassverbrechen gegen Juden auf, ohne die politisch heiklere Gewalt von Muslimen gegen Juden zu erwähnen, die nach jüdischer Ansicht für die meisten der Angriffe zuständig seien.

Die Anklage gegen den prominenten jüdischen Historiker Georges Benssosan, dem Hassverbrechen vorgeworfen werden, weil er sagte, die Muslime seien kulturell vorbelastet, Juden zu hassen, hat die Beziehungen der Juden Frankreichs zu ihrem Rechtswesen weiter getrübt - auch wenn er zu guter Letzt freigesprochen wurde. Vielen Juden stiess es auch sauer auf, dass die älteste jüdische Organisation Frankreichs, die Menschenrechtsgruppe Licra, geholfen hatte, die gerichtliche Verfolgung Benssousans zu initiieren. Das beleuchtete den politischen Graben zwischen einfachen Mitgliedern der Gemeinde und einigen Mitgliedern ihrer Elite. «Alle diese Faktoren kamen zusammen nach dem Zwischenfall auf dem Friedhof von Pantin. Sie ebneten mitten in der Gemeinde den Weg zu einer spaltenden Debatte über elementare Wahrheiten», sagte Simon-Sellem. Sie führten auch zu einer harschen und unüblichen Kritik an den Skeptikern durch Haim Korsia, den Oberrabbiner von Paris. Dieser, den viele französische Juden für seine hoffnungsvollen und tröstenden Worte schätzen, machte seine Kritik an der Spekulation rund um den Zwischenfall von Pantin in einem Kommentar, der am 29. März in der Tageszeitung «Actualité Juive» publiziert worden ist, deutlich. Indem er die Skeptiker als Bestandteil einer «Täuschungskampagne» hinstellte, schrieb der Rabbiner, dass er ihren anfänglichen Reflex verstand, eine hasserfüllte Attacke zu vermuten. Doch ihre «unentwegte Verbreitung von Gerüchten aus Wut und Rache hat weder unserer Glaubwürdigkeit als Gemeinde geholfen, noch hat sie Unterstützung für unserer Sache generiert». 