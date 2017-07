LUXEMBURG

21. Juli 2017

Ab dem kommenden Schuljahr wird es in Luxemburg keinen konfessionellen Religionsunterricht mehr geben – diese Regelung betrifft neu auch die Primarschulen. Stattdessen steht «neutraler Werteunterricht» auf dem Stundenplan. Das hat das Parlament des Grossherzogtums in einer Debatte beschlossen. An den weiterführenden Schulen hat das neue Fach «Leben und Gesellschaft» bereits im vergangenen Sommer den Religionsunterricht ersetzt. Der Unterricht ist für alle Schulkinder Pflicht. Bisher konnten Schüler in Luxemburg zwischen Religions- und konfessionslosem Moralunterricht wählen.