Neues Zentrum

JERUSALEM

9. Juni 2017

In der kommenden Woche wird das neue Edmond and Lily Safra Center für Neurowissenschaften (ELSC) der Hebräischen Universität in Jerusalem eröffnet werden. An der Gala-Eröffnung des grössten israelischen Neurowissenschafts-zentrums werden über 400 Pers--onen aus Israel und dem Ausland erwartet. Anwesend sein wird auch Lily Safra, führende Unterstützerin von neurowissenschaftlichen Forschungsprojekten auf der ganzen Welt und Vorsitzende der Edmond J. Safra Foundation. «Ich bin wirklich begeistert, den feierlichen Moment für das ELSC zu feiern und zu erleben, dass solch ein aussergewöhn-licher Neubau zu einer bemerkenswerten Gemeinschaft von Forschern und Studierenden beiträgt», so Lily Safra. «Ich weiss, dass mein Mann Edmond mein tiefes Gefühl von Stolz darüber teilen würde, dass unsere Namen mit einer solchen Pionierarbeit und mit solch engagierten und inspirierenden Menschen verbunden sind.»