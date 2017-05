Neues Präsidium der PLJS

GENF

12. Mai 2017

Die Delegierten der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz (PLJS) haben an ihrer gestrigen Delegiertenversammlung (DV) in Genf einstimmig Jean-Marc Brunschwig und Peter Jossi als Co-Präsidenten gewählt. Nicole Poëll ist nach fast 15 Jahren Präsidentschaft zurückgetreten (vgl. tachles 18/2017), sie wurde im Anschluss an die DV für ihr langjähriges und aussergewöhnliches Engagement mit einer Feier verabschiedet. Die PLJS wurde im Jahr 2003 von der jüdischen liberalen Gemeinde von Genf und der jüdischen liberalen Gemeinde in Zürich kurz nach der knappen Ablehnung des Beitrittsgesuchs in den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) gegründet. Ihr Ziel liegt darin, die jüdisch-liberalen Interessen im Dialog mit politischen und religiösen Instanzen zu vertreten. Mit dem SIG wurde eine Vereinbarung für die Zusammenarbeit zu den Themen Antisemitismus, Rassismus, Sicherheit und Israel unterzeichnet. Seit Januar 2014 ist auch Migwan, die jüdische liberale Gemeinde in Basel, aktives Mitglied der PLJS. Somit sind alle drei liberalen Gemeinden der Schweiz im nationalen Dachverband vertreten, die PLJS vertritt diese drei Gemeinden im europäischen Dachverband European Union for Progressive Judaism und im Weltverband World Union for Progressive Judaism.