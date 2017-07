Neuer Vorstand der IGB

BASEL

Valerie Wendenburg, 7. Juli 2017

Die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) hat am 25. Juni in stiller Wahl seinen ihren Vorstand gewählt, der sich erstmals zu seiner konstituierenden Sitzung am 29. Juni getroffen und die Ressorts neu zugeteilt hat. Somit ist die Vizepräsidentin Iris Sobol-Bloch für die Gemeindehauskommission, die Jugendkommission und für Informatik sowie Internet zuständig. Vizepräsident Ronald Fried zeichnet verantwortlich für die Synagogenkommission, die Kommission für rituelle Betriebe und die Friedhofskommission. Michel Guttmann- vertritt die Kommission für Altersfragen, die Bibliothekskommission, die Kommission für Sozialhilfe und Fürsorge und die Friedhofskommission. Neu in den Vorstand gewählt wurde Ellina Kanewski, sie ist von nun an für das Personal zuständig und Medienbeauftragte der Gemeinde. Das Gemeindeorgan «Pegischa» steht neu unter ihrer Verantwortung. Der ebenfalls neu gewählte Philip Karger ist zuständig für Sicherheit, ferner leitet er die Kommission für Werbung und Planung. Präsidentin der Kommission für Aussenbeziehungen ist Nava Rueff-Honig, sie leitet auch die Bildungskommission. Neu im Vorstand ist auch Rita Schneider-Sliwa, sie wurde zur Präsidentin der Bau- und der Schulkommission ge-wählt. Präsident der IGB ist erneut Guy Rueff, als Kassier fungiert Eric Odenheimer. Als Delegierte für den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund sowie als Vorstand des Alters- und Pflegeheims Holbeinhof wurden Iris Sobol-Bloch und Michel Guttmann gewählt.



