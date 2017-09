Neuer Standort?

BASEL

Valerie Wendenburg, 1. September 2017

Das Jüdische Museum der Schweiz in Basel hat einen neuen, zweiten Standort gefunden. Neben den Räumlichkeiten in der Kornhausgasse steht der traditionsreichen Institution nun auch die ehemalige Buchhandlung Karger Libri am Petersgraben 31 zur Verfügung. Jüngst wurde in der neuen Galerie die Sonderausstellung «Kunst nach Chagall. Das Jahrhundert nach dem Durchbruch» eröffnet (vgl. tachles 34/17). Die neue Galerie gegenüber dem Petersplatz soll, wie das Jüdische Museum bekanntgibt, in den Jahren 2017 und 2018 besondere Ausstellungen und Veranstaltungen beherbergen. Die Dauerausstellung des Museums wird vorerst weiterhin in der Kornhausgasse 8 zu sehen sein – langfristig aber ist ein Umzug an den Petersgraben geplant, da die Räumlichkeiten deutlich mehr Platz für die Sammlung des Museums bieten. Diese Pläne seien aber noch nicht ausgereift, so Sofie Decker vom Jüdischen Museum auf Nachfrage. So finden zurzeit Gespräche mit den Eigentümern des Hauses statt, auch die Finanzierung des Vorhabens ist noch nicht geklärt.