Neuer Skandal?

BENNY STEINMETZ

Jacques Ungar, 18. August 2017

Nachdem seit Monaten Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu wegen Verdächtigungen der Korruption im Zentrum der Berichterstattung lokaler und internationaler Journalisten steht, könnte er nun zumindest vorübergehend eine Verschnaufpause er-halten. Am Montag wurden nämlich der israelische Milliardär Benny Steinmetz, ein bekannter strategischer Berater und ehemaliger Bankier, und drei weitere Geschäftsleute zum Zweck der Befragung vorübergehend festgenommen. Die Wohnungen und Büroräumlichkeiten einiger der Festgenommenen wurden von den Untersuchungsbeamten durchsucht. Im Zentrum des möglicherweise neuen Skandals soll die Benutzung gefälschter Verträge stehen, mit denen Gelder bewegt und «gewaschen» worden sein sollen. Die Liste der Untersuchungsthemen nimmt sich mit der Benutzung gefälschter Dokumente, mit Geldwäscherei, Betrug, Vertrauensmissbrauch, Behinderung der Justiz und zahlreichen weiteren Punkten ziemlich beachtlich aus. Schon im letzten Dezember war der 60-Jährige Steinmetz wegen seiner möglichen Rolle in einem sich entwickelnden Korruptionsfall vorübergehend festgenommen worden. In dem Fall soll es um Dutzende Millionen Dollar gehen. Steinmetz kontrolliert unter anderem riesige Bergbauprojekte in Afrika. Im Jahr 2015 berichteten rumänische Medien allerdings auch, dass Steinmetz und andere prominente Israeli im Verdacht stünden, an gesetzeswidrigen Immobiliengeschäften beteiligt gewesen zu sein, die den rumänischen Staat über 160 Millionen Dollar gekostet hätten.