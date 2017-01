Neuer Siedlungsbau in der Westbank?

ISRAEL

Jacques Ungar, 27. Januar 2017

Die Baubewilligungen für 2500 neue Wohneinheiten in der Westbank schüren neue Konflikte – und es ist nach wie vor offen, ob Donald Trump seine Israel gegebenen Zusicherungen einhalten wird.



Ob Donald Trump die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen wird, steht noch in den Sternen – im Bild ist das US-Konsulat in Westjerusalem zu sehen, das bereits als möglicher Ort gehandelt wird.

Die Luft in Israel und Umgebung hängt dieser Tage voller geflügelter Redewendungen. Mit den markigen Versicherungen «Wir bauen, und wir werden fortfahren zu bauen» oder «Wir kehren zu einem normalen Leben in Judäa und Samaria zurück» begleiteten diese Woche Premier Binyamin Netanyahu und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die Erteilung von Baubewilligungen für 2500 Wohneinheiten in Westbank-Siedlungen. An einer Konferenz des Instituts für Nationale Sicherheitsstudien bewies Lieberman zudem, dass seine Zurückhaltung und seine rationale Argumentation, mit denen er letztens im Ausland positiv aufgefallen war, nicht zum Trugschluss verführen sollten, er befände sich in einer Periode der ideologischen Verweichlichung.

Verbaler Angriff auf Abbas

Die israelische Armee bereite sich, betonte der Minister, darauf vor, in einem künftigen Konflikt in Gaza oder Libanon die «volle Kraft» anzuwenden, egal, wo der Konflikt ausbrechen sollte: «Man rekrutiert die ganze Armee, die ganzen Reserven, man geht volle Kraft voraus bis zum Ende, bis die andere Seite ‹Gevalt!› [Jiddischer Ausdruck für ‹Hilfe!›. Red.] schreit und die weisse Flagge hisst. Wir machen nicht Halt in der Mitte.» Wenn es einen Viertel des Gazastreifens bedürfe, dann besetze Israel eben so viel, betonte Lieberman, wenn mehr benötigt werde, dann eben mehr. Der Verteidigungsminister machte aber nicht Halt bei Gaza, sondern schimpfte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas gleich noch einen «illegitimen Führer». Die palästinensischen Wahlen hätten schon vor zehn Jahren stattfinden sollen, und seine fortgesetzte Präsidentschaft habe seine Unterstützung unter den Palästinensern untergraben. Israel habe Abbas «alles offeriert, doch er gab nichts», weil er die Kapazität dazu gar nicht besitze. Laut Umfragen würden über 60 Prozent der Palästinenser Abbas nicht als ihren Führer unterstützen. «Es gibt keine palästinensische Behörde», schloss Lieberman, «Es gibt Hamas in Gaza und Fatah in der Westbank». Und dann empfahl der Verteidigungsminister Europäern, Amerikanern und Russen, sich nicht in den israelisch-palästinensischen Konflikt zu mischen. Ein «Über-Engagement» der Weltmächte würde da nur stören.

Europa und die USA

Erwartungsgemäss anderer Meinung war da die parlamentarische Versammlung des Europarats, die am Dienstag mit 46:12 Stimmen bei zwei Enthaltungen Israel in einer Resolution der «offensichtlich systematischen und gesetzeswidrigen Tötung» von Palästinensern in den Pufferzonen zwischen dem Gaza-streifen und Israel während der letzten Jahre bezichtigte, ebenso wie der Verursachung einer humanitären Krise in der blockierten palästinensischen Enklave. Die Erwiderung der Knessetabgeordneten Aliza Lavie (Jesch Atid), die die Resolution eine «verzerrte und selektive Darstellung der Realität» nannte und dem internen Bericht, der der Abstimmung zugrunde lag, vorwarf, «auf Gerüchten zu basieren und nicht auf Fakten», stiess in Strassburg auf taube Ohren.

Was das Verhältnis Israels zur neuen US-Administration betrifft, scheint das geflügelte Wort am Platz zu sein, dass das, was man «von dort nicht gesehen hat, hier sehr wohl sieht». Die nächsten Wochen werden zeigen, in welcher Weise, wenn überhaupt, Präsident Donald Trump seine überschwänglichen, im Wahlkampf den Israeli gemachten Zusagen in Bezug auf die Botschaftsverlegung und die Unterstützung der Bautätigkeit in den Gebieten durch Taten und Entscheidungen bekräftigen beziehungsweise relativieren wird. Spätestens bei seinem Besuch in Washington im Februar dürfte Premier Netanyahu erfahren, ob Trump Wort hält oder ob «Haaretz» mit der am Mittwoch aufgestellten Behauptung recht damit behält, dass der US-Präsident in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt vom «Draufgängertum zur vorsichtigen Diplomatie» wechsle.

Ausweichende Antworten

Möglicherweise wirkte die ausweichende Reaktion von Sean Spicer, dem neuen Pressesekretär des Weissen Hauses, wie eine kalte Dusche auf die israelischen Siedlerfreunde. Noch wenige Stunden vor der Pressekonferenz in Washington hatten sie bei der Genehmigung des Baus von 2500 neuen Wohneinheiten jenseits der «grünen Linie» noch gejubelt und den Anbruch einer neuen Ära gefeiert, in der Präsident Trump als einer der «Ihren» von der seit Jahren üblichen automatischen Verurteilung israelischer Siedlungspläne durch die US-Administration absehen würde. Spicers Antwort auf die Frage eines Journalisten veranlasste jedoch die Leute um Bildungsminister Naftali Bennett, den Champagner, mit dem man auf den trumpschen «Siedler-Freibrief» hatte anstossen wollen, vorerst noch im Kühlschrank zu belassen. Der Pressesekretär entzog sich der Pflicht einer klaren Antwort durch die lakonische Bemerkung, die Siedlungsfrage würden Trump und Netanyahu bei der Visite des Letzteren in Washington beraten. Keine Kritik an den Bauplänen, aber auch keine Zustimmung, sondern vielmehr die verdeckte Aufforderung an die Siedler und Netanyahu, sich in Geduld zu üben.

Der Krug wird so lange zum Brunnen getragen, bis er bricht. Halten wir uns die praktisch täglich neuen Enthüllungen und Spekulationen im Zusammenhang mit den Korrup-tionsskandalen vor Augen, in denen auch der israelischen Regierungschef mehr als nur eine Nebenrolle gespielt haben soll, dürfte die Bruchstelle unaufhaltsam näher rücken. Sowohl die Israeli als auch möglicherweise involvierte Politiker und Milliardäre sollten sich an die Worte von Polizeichef Ronnie Al-sheich halten, der ein Ende der Untersuchungen in «wenigen Wochen» in Aussicht stellt. Andernfalls könnte der Krug brechen, noch bevor er den Brunnen erreicht hat. Und damit wäre niemandem gedient, am wenigsten dem in Zion sitzenden und immer nervöser werdenden Volk.