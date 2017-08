Neuer Sicherheitschef

Seit der damalige Amtsinhaber Yossi Cohen im Januar 2016 vom Nationalen Sicherheitsrat (NSC) Israels an die Spitze des Mossad-Geheimdienstes gewechselt hat, war der wohl wichtigste Sicherheitsposten Jerusalems verwaist, abgesehen von einer vorübergehenden Besetzung durch Yaacov Nagel. Dieser ebenso unkluge wie ungesunde Zustand hat nun nach anderthalb Jahren ein Ende gefunden. Am Sonntag ernannte Premier Binyamin Netanyahu Meir Ben Shabat,- Jahrgang 1966, zum neuen Vorsitzenden des NSC. Ben Shabat ist ein Veteran des Inland-Geheimdienstes Shabak, dem er seit 1989 angehörte und dessen Südregion er die letzten drei Jahre geleitet hat. Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit hat er sich nicht zuletzt als Experte in Fragen die Hamas und den Gazastreifen betreffend erwiesen. Wie «Jerusalem Online» schreibt, hat Meir Ben Shabat in den letzten zwei Jahrzehnten an den meisten Aktionen des Shabak gegen die fundamentalistische Terrororganisation teilgenommen. Im nationalen Sicherheitsrat hat er seine Aufgaben bereits vor einigen Tagen übernommen. Der neue NSC-Boss hat das Studium der Politwissenschaften an der Bar-Ilan-Universität mit Auszeichnung abgeschlossen, ebenso wie ein MBA-Programm an der Tel-Aviv-Universität. Daneben hat er diverse Kurse im Bereiche des Geheimdienstes und des führenden Managements absolviert. Ben Shabat leitete in seiner bisherigen Karriere zwei Brigaden und drei Divisionen: die Cyber-Division, die nationale Anti-Terror-, Spionage- und Forschungsdivision sowie die Südregion.