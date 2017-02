Neuer Roman

Der Titel ist eine schlichte Zahlenreihe: «4, 3, 2, 1». In seinem neuen Roman erzählt der New Yorker Schriftsteller Paul Auster, einer der Weltstars der Gegenwartsliteratur, vier Variationen des Geschicks von Isaac Ferguson, eines 70-jährigen Amerikaners mit russisch-jüdischen Wurzeln, dessen Leben mit den prägenden Ereignissen einer unruhigen Epoche der US-Geschichte – Kennedy, Rassenkonflikte, Vietnam – verwoben ist. Zusammen zeichnen diese vier Möglichkeiten ein Panorama der amerikanischen Nachkriegsära: Mal ist der Held reich geworden, mal nicht, mal findet er die grosse Liebe, mal wagt er den Ausbruch aus der Bürgerlichkeit. «Nur weil etwas auf eine bestimmte Weise geschah, hiess das noch lange nicht, dass es nicht auch auf eine andere Weise geschehen könnte.» Austers breit angelegte und auf fast 1250 Seiten erzählte Geschichte kreist um die Rolle des Zufalls auf den sich endlos gabelnden Wegen im Leben und die Frage, was einen Menschen zu dem macht, der er geworden ist. Paul Auster, der grosse Chronist der Nachkriegsära, wird heute Freitag 70 Jahre alt. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller arbeitet er als Regisseur, Kritiker, Übersetzer und Herausgeber. Seine Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt.