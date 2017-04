Neuer Präsident

ADRIAN WERTHEIN

Jacques Ungar, 28. April 2017

An der Plenarversammlung des Jüdischen Weltkongresses (JWK) in New York hat der Lateinamerikanisch-jüdische Kongress, eine Unterabteilung des JWK, mit dem Geschäftsmann Adrian Werthein erstmals seit 20 Jahren wieder einen Repräsentanten aus Argentinien an die Spitze des Kongresses gewählt. Der 65-jährige Werthein tritt die Nachfolge von Jack Terpins an, der seit 2001 an der Spitze des lateinamerikanisch-jüdischen Kongresses stand und jetzt zu dessen erstem Ehrenpräsidenten ernannt worden ist. Der Lateinamerikanisch-jüdische Kongress mit Hauptsitz Buenos Aires vertritt 21 jüdische Gemeinschaften. Der argentinische Präsident Mauricio Macri sandte Werthein eine Glückwunschbotschaft, in der er die Wahl als «ausgezeichnete Gelegenheit» bezeichnete, die Verbindungen zwischen Argentinien und internationalen jüdischen Organisationen zu festigen. Argentinien beherbergt die grösste jüdische Gemeinschaft von Lateinamerika. Adrian Werthein gehört einer gros-sen Familie an, die auf eine lange Geschichte des Engagements in Geschäfts- und sozialen Aktivitäten zurückblickt. Den Grundstock des Familienvermögens hat ein aus Bessarabien nach Argentinien eingewanderter Vorfahre 1904 mit der Errichtung eines kleinen Ladens gelegt, dem er den Namen «The Hebrew» gab. Der neue Kongresspräsident ist ehemaliger Vorsitzender der israelisch-argentinischen Handelskammer und ist seit 1977 Mitglied des Board of Governors der Tel-Aviv-Universität. Derzeit ist er auch Mitglied des Board of Governors der Börse von Buenos Aires. An der 15. Plenarsitzung wählten die 600 Delegierten aus 90 Staaten Ronald S. Lauder für eine dritte Kadenz zum JWK-Präsidenten.