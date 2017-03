Neuer Posten für Jared Kushner

USA

Frustriert von der Politik in Washington, will Präsident Trump ein neues Amt unter Leitung seines Schwiegersohnes Jared Kushner gründen. Das «White House Office of American Innovation» soll Ideen aus der Wirtschaft sammeln, um Trumps Programm voranzubringen.

Themenwechsel heisst die Parole von Donald Trump am heutigen Montag. Wie zuerst am späten Sonntagabend von der «Washington Post» vermeldet, will Trump die Gründung eines «White House Office of American Innovation» unter Leitung seines Schwiegersohnes Jared Kushner verkünden. Dieses soll Ideen aus der freien Wirtschaft sammeln und auf politische Ziele Trumps wie die Bekämpfung der epidemischen Opiat-Sucht in den USA anwenden.

Das neue Amt soll direkt an Trump berichten und ausserhalb der etablierten Regierungsmaschinerie im Weissen Haus, Behörden und dem Kongress operieren. Die Position dehnt die Befugnisse Kushners nach dem Debakel Trumps bei der Novelle von «Obamacare» am Freitag aus (siehe Meldung oben). Kushners Ideen-Schmiede soll auch mit dem akademischen und dem in den USA sehr bedeutsamen Stiftungs-Bereich kooperieren.

Kushner erklärte der «Post» dazu, die Bürger als Kunden des Staates hätten ein Anrecht auf exzellente Dienstleistungen. Dem neuen Team soll auch der von Goldman Sachs kommende Finanzminister Gary Cohn angehören. Kushner steht anscheinend bereits in Kontakt mit Firmen im Silicon Valley und Konzernen wie Dow Chemical.

Trump hat in seinem Haushalts-Entwurf Anfang März massive Kürzungen in weiten Bereichen des Staatsapparates vorgeschlagen. Das neue Amt soll ihm Vorschläge zu der Modernisierung und/oder der Privatisierung von Behörden und staatlichen Leistungen vorlegen. Dies würde bei einer Durchführung zumindest zu einer entscheidenden Schwächung der in den USA nur noch im öffentlichen Dienst relevanten Gewerkschaften führen. Dies ist ein erklärtes Ziel von Trump und seiner Partei. [AM]