Neuer NYT-Bürochef für Jerusalem

NEW YORK

26. Juli 2017

David Halbfinger, seit 20 Jahren bei der «New York Times», wird die Zeitung in der israelischen Hauptstadt repräsentieren.

Die Zeitung «New York Times» hat David Halbfinger zum NYT-Bürochef in Jerusalem ernannt. Der seit 20 Jahren für die NYT tätige Journalist, war Reporter für die nationale und die Kultursektion von «Metro». 2004 berichtete er auch über die Präsidentschaftskandidatur von John Kerry. In der Ankündigung der Ernennung nannte die NYT den Israel-Posten einen der «am meisten beachteten und prestigeträchtigsten Jobs im Journalismus». Auf Twitter erklärte Halbfinger, mit dem neuen Posten gehe für ihn ein Traum in Erfüllung. Zusammen mit Frau und drei Kindern wird er sich im August in Jerusalem niederlassen. Die Familie ist Mitglied der Congregation Shomrei Emunah in Montclair, New Jersey, einer Synagoge des konservativen Judentums. [TA]