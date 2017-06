Neuer Koordinator

BASEL

Valerie Wendenburg , 16. Juni 2017

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Lilo Roost Vischer ihr Amt als Koordinatorin für Religionsfragen per Ende Juli aufgibt, steht nun ihr Nachfolger fest: Ab 2. August wird David Atwood die Stelle antreten, die es in dieser Form nur in Basel gibt. David Atwood arbeitet schon heute in der Fachstelle Diversität und Integration im Präsidialdepartement der Stadt-Basel, zu der die Koordinationsstelle für Religionsfragen gehört. Er wurde 1985 im Kanton Solothurn geboren und studierte Religionswissenschaft, Geschichte und Wissenschaftsforschung an der Universität Basel. Nach dem Studium war er unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter im vom SNF geförderten Forschungsprojekt «Verwissenschaftlichung von Religionskonzepten im 19. und 20. Jahrhundert» unter der Leitung von Jürgen Mohn, ferner war Atwood als Hilfsassistent in der Religionswissenschaft Basel tätig, bevor er zum Kanton Basel-Stadt wechselte.