Neuer Konflikt zwischen Netanyahu und den Siedlern?

ISRAEL

Jacques Ungar, 9. Juni 2017

Siedleraktivisten üben Kritik an den Plänen zur Förderung diverser Bauprojekte – wo die Regierung 2100 neue Wohneinheiten genehmigen will, sprechen Siedlerkreise von notwendigen 4000 Einheiten.



Geraten sich Regierungschef Binyamin Ne-tanyahu und die israelischen Siedleraktivisten demnächst wieder in die Haare? Alles spricht zumindest für eine empfindliche Trübung des Sonnenscheins, der vor und während des Kurzbesuchs des amerikanischen Präsidenten Donald Trump den Himmel der natürlichen Partner noch erhellt hatte. Vor dem letzten Wochenende jedenfalls kritisierten Siedleraktivisten die von der israelischen Regierung verkündeten Pläne zur Förderung diverser Bauprojekte in den jüdischen Ortschaften jenseits der «grünen Linie». Diese Projekte würden nicht ausreichen, um die hohe Nachfrage angesichts der wachsenden Siedlerbevölkerung zu decken, hiess es. Yossi Dagan vom Regionalrat Samaria sprach das aus, was zahlreiche rechtsnationale Israeli im stillen Kämmerchen schon immer dachten und auch heute noch denken beziehungsweise jetzt erst recht denken. Während die Regierung 2100 neue Wohneinheiten genehmigen will, sprechen Siedlerkreise von mindestens 4000 Einheiten. Die von der Regierung ge-

nehmigte Zahl, klagte Dagan, sei «gleichbedeutend mit einem stillen Baustopp». Die Siedler seien einmal mehr dahingehend informiert worden, dass der Premierminister es vorgezogen habe, die meisten der Baugesuche der Gemeinden von Judäa und Samaria abzulehnen. Nach acht Jahren (der Ära Obama, Anm. der Redaktion) hat er aber keine Ausreden mehr.» Dagan soll die Administration Trump gewarnt haben, Netanyahu in Bezug auf einen Frieden nicht allzu sehr unter Druck zu setzen, wolle sie nicht seinen Sturz riskieren. Schliesslich meldete sich auch Yochai Damari, Leiter des Regionalrats Har Chevron, zu Wort und forderte von den Ministern der Regierung die «Freigabe aller Pläne, die in der achtjährigen Trockenperiode der Ära Obama eingefroren worden sind». Was die Siedlerführung betrifft, scheint eine Krise der Regierung zwar noch nicht unmittelbar bevorzustehen, doch hüben und drüben bereitet man sich bereits sachte auf die nächste Runde der innerisraelischen Konfrontation vor.

Zurückhaltung geboten

Aus israelischer Sicht scheint auch die neue Administration in Washington nicht unbedingt Wesentliches zu tun, um die Siedler und deren Freunde in der Knesset zu beruhigen. In den frühen Tagen Donald Trumps im Weissen- Haus betonte die Administration, dass Siedlungen «kein Hindernis für einen Frieden» seien. Doch schon bei Netan-yahus Visite im Weissen Haus im Februar empfahl Trump ihm mit väterlichem Rat, es wäre gut wenn er sich bezüglich der Siedlungen «für eine Weile etwas zurückhalten» könnte. Zu seinen Äusserungen in dieser Beziehungen setzte Trump dann in einem in einer israelischen Zeitung erschienenen Interview noch eins drauf, als er meinte, Siedlungen seien «keine gute Sache» für den Frieden.

Das Büro des Premierministers wies zunächst alle Kritiken zurück. «Eine Lüge wird nicht wahr dadurch, dass man sie mehrfach wiederholt», hiess es in einer Erklärung. Niemand kümmere sich mehr um die Siedler- als Premierminister Netanyahu, der sich gleichzeitig aber mit Bedacht auch um «Israels- nationale und internationale Interessen» kümmere. – Am letzten Freitag war durchgesickert, dass der Bau von 2100 neuen Wohneinheiten in der ganzen Westbank auf der Traktandenliste der Planungs- und Baukommission der Zivilverwaltung der israelischen Armee stehen werde. Rund 1500 dieser Einheiten sollen innerhalb der Siedlungsblöcke entstehen, die Israel in jedem Abkommen unter seiner Souveränität behalten will. Bei dieser Sitzung der obersten Planungskommission für die Westbank wird es sich um das erste Zusammentreten dieses Gremiums handeln, seitdem Donald Trump im Januar das Amt des US-Präsidenten angetreten hat. Die Siedler warten seit Wochen schon auf die Sitzung. Die Regionalräte in der Westbank und der Siedlerrat hatten gehofft, dass als Folge dieser Sitzung bisher unbewilligte Aussenposten retroaktiv legalisiert und Tausende neuer Wohnungen bewilligt würden.

Das Eis wird dünner

Erst kürzlich hatten Siedlerführer erklärt, sie würden die Absegnung von Zehntausenden neuer Wohneinheiten in der ganzen Westbank, und zwar in- und ausserhalb der Siedlungsblöcke, erwarten. Wie schon so oft in der Ära Netan-yahu scheint auch der Entscheidungsprozess der jetzigen israelischen Regierung vom Bestreben des Premierministers geprägt zu sein, durch eine raffinierte, letztlich aber durchsichtige «Schaukelpolitik» möglichst lange möglichst viele, einander im Wesentlichen widersprechende Interessen (Jerusalem-Ramallah-Washington-Brüssel) zu befriedigen. Nehmen wir die gegen den Regierungschef laufenden, derzeit allerdings auf Eis gelegten polizeilichen Untersuchungen hinzu, ist die Spekulation wohl nicht unrealistisch, dass Netanyahu und sein Team mit dieser Politik auf immer dünner werdendem Eis balancieren. 