Neuer Jugendleiter für die IGB

Valerie Wendenburg , 19. Mai 2017

Gemäss tachles-Recherchen wird Michel Holz ab Juni den scheidenden Jugendleiter, Dima Schneerson, in seiner Funktion als Jugendleiter der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) ablösen. Schneerson wird die Gemeinde Ende Mai verlassen. Michel Holz bestätigt gegenüber tachles, dass er sein Amt in Basel am 1. Juni antreten wird, der Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben. Iris Sobol-Bloch, Präsidentin der Jugendkommission der IGB, sagte auf Nachfrage, es sei alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber sie optimistisch, der Gemeinde bald einen neuen Jugendleiter präsentieren zu können. Solange aber kein Vertrag unterschrieben sei, möchte sie sich auch nicht äussern, denn Michel Holz sei noch nicht eingestellt. Holz kommt aus Zürich und ist Präsident der Swiss Union of Jewish Students. Dima Schneerson, der auf die langjährige Jugendleiterin Lea Spira folgte, war nur rund eineinhalb Jahre Jugendleiter in Basel. Neben Unstimmigkeiten, zu denen sich weder Schneerson selbst noch die IGB offiziell äusserten, sollen auch finanzielle Aspekte eine Rolle gespielt haben, nachdem der Vorstand aufgrund von Budgetkürzungen kürzer treten musste. Schneerson war zu 100 Prozent angestellt worden, 20 Prozent des Pensums waren für seine Arbeit als Eventmanager vorgesehen. Dies war damals ein Erfolg für Iris Sobol-Bloch, die sich lange für eine Vollzeitstelle eingesetzt hatte, damit die Jugendarbeit aktiv fortgeführt und weiter ausgebaut werden könne. Nun muss die Gemeinde sparen, und der Jugendleiter wird nur mit einem 50-Prozent-Pensum eingestellt. Auf dem Foto zu sehen sind die Basler Madrichim auf einer Reise mit Schneerson nach Barcelona in diesem Frühjahr.