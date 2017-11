Neuer Flughafen vor der Vollendung

EILAT

8. November 2017

Im Endstadium dürfte er jährlich von rund zwei Millionen Passagieren benutzt werden.

Der Bau des neuen Internationalen Flughafens Ilan & Assaf Ramon 19 Kilometer nördlich der Touristenstadt Eilat am Roten Meer ist in seinem letzten Stadium. Die neue Einrichtung wird planmässig im April 2018 ihren Betrieb aufnehmen. Das 485-Millionen-Dollar-Projekt wird letztlich mit einer Eisenbahnlinie bis ins Zentrum von Eilat verbunden werden. Als eines der kniffligsten Probleme des neuen zivilen Flughafens gilt die Sicherheit, da die internationalen Grenzen zwischen Jordanien und Israel nur wenige Kilometer östlich des Flughafens verlaufen. Trotz der Tatsache, dass es an der Grenze zwischen den beiden Staaten in der Regel ruhig ist, werden die Sicherheitsangelegenheiten sehr ernst genommen. Der neue Flughafen wird durch einen rund 30 Meter hohen Zaun geschützt werden. Dieser Zaun enthält die modernsten Sensoren und Entdeckungsinrichtungen gegen alle Arten von Bedrohungen. In ihrem Endstadium wird die Barriere über 30 Kilometer lang sein. Die israelische Zaun-Technologie kann auf eine grosse Erfahrung zurückblicken, ist sie doch schon mit bestem Erfolg an der israelisch-ägyptischen Grenze installiert worden, wie auch entlang Teilen der Golanhöhen zwischen Israel und Syrien. Sobald der neue Flughafen betriebsbereit ist, erwartet man auf ihm ein Passagieaufkommen von jährlich rund zwei Millionen Reisenden. [TA]