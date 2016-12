Neuer Film mit Joel Basman

TIPPS

Leoni Vögelin, 23. Dezember 2016

Die hochbegabte Künstlerin Paula Modersohn-Becker gilt heute als eine der bedeutendsten Kunstschaffenden des frühen Expressionismus. Christian Schwochow zeichnet in seinem Film «Paula» die Lebensgeschichte dieser radikal modernen Frau nach. Ende des 19. Jahrhunderts beschliesst Paula Becker, Malerin zu werden. Obwohl die Zeit, in der sie lebt, für solche Ideen kaum Möglichkeiten bietet, verwirklicht sie nach verschiedenen Begegnungen und Erlebnissen ihre Ideen. In der Künstlerkolonie Worpswede macht sie Bekanntschaft mit Clara Westhoff, Rainer Maria Rilke und Otto Moder-sohn. Modersohn wird zu ihrem Lebensgefährten in einer ungewöhnlichen Ehe, fernab der gängigen Muster. Trotz der gemeinsamen Liebe und Leidenschaft zur Malerei zieht es Paula Modersohn-Becker weiter in die Metropole Paris, wo sie alleine und gegen alle Wiederstände endlich ihr Leben als Künstlerin führen kann. Aktualität liegt nach wie vor in den Konflikten der Liebenden, dem Drang zur Selbstverwirklichung und dem drohenden Scheitern der Protagonisten. Bei der Vorpremiere im Zürcher Kino Arthouse Le Paris waren die Darstellerin Carla Juri in der Figur der Paula Modersohn-Becker sowie der Schauspieler Joel Basman als Rainer Maria Rilke anwesend. Der Film ist seit dieser Woche in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.