Neuer FBI-Direktor?

JOE LIEBERMAN

Andreas Mink , 24. Mai 2017

Joe Lieberman gilt als Favorit von Donald Trump für die Nachfolge von FBI-Direktor James Comey. Doch der Ex-Senator aus Connecticut ist bereits 75 Jahre alt und bringt kaum Erfahrungen für den wichtigen Posten mit. Eigentlich wollte Donald Trump noch vor seiner ersten Auslandsreise über die Neubesetzung der FBI-Spitze entscheiden. Doch dem Vernehmen nach gelang es Beratern, den Präsidenten von einer überstürzten Entscheidung abzuhalten. Er hat den FBI-Direktor James Comey am 9. Mai entlassen. Wie Trump anschliessend vor dem russischen Aussenminister Sergej Lavrov geprahlt hat, wollte er damit den auf ihm lastenden Druck der FBI-Ermittlungen über russische Interventionen in die Präsidentschaftswahlen loswerden. Anscheinend stand Trump Ende letzter Woche kurz davor, Joe Lieberman für die Nachfolge Comeys zu nominieren. Der 75-Jährige gilt weiterhin als chancenreich. Vier andere Kandidaten haben inzwischen auf den Job verzichtet. Politisch klug wäre eine mögliche Nominierung Liebermans jedoch kaum. Er war zwar für seine moderate Haltung in innenpolitischen Fragen bekannt. Aber von fünf Jahren als Generalstaatsanwalt in seinem Geburtsstaat Connecticut während der 1980er-Jahre abgesehen, fehlen ihm Erfahrungen für die Leitung des FBI. Die Bundespolizei wird zudem traditionell nie von Politikern geleitet, um ihre Unabhängigkeit zu wahren. Deshalb läuft die Amtszeit des FBI-Direktors auch zehn Jahre. Lieberman wäre dann 85 Jahre alt.