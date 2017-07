Neuer Chef der Israelischen Arbeitspartei

ISRAEL

11. Juli 2017

Polit-Novize Avi Gabbay besiegt IAP-Veteranen Amir Peretz.

Mit 52 Prozent der abgegebenen Stimmen besiegte Avi Gabbay am Montag in der entscheidenden zweiten Runde der Primärwahlen der Israelischen Arbeitspartei (IAP) den ehemaligen Parteichef und ex-Verteidigungsminister Amir Peretz. Bei einer relativ hohen Stimmbeteiligung von 59 Prozent der eingeschriebenen IAP-Mitglieder erhielt Gabbay, ex-Umweltminister in Netanyahus Rechtsregierung, 16080 Stimmen, während Peretz sich mit 14734 Stimmen begnügen musste. In seiner Siegesrede rief Gabbay zur Einheit in den Reihen der IAP auf und ersuchte seinen geschlagenen Rivalen Peretz, ihm zur Seite zu stehen. «Morgen beginnt die Wahlkampagne zur Ersetzung der Regierung in Israel», sagte Gabbay, der der Knesset nicht angehört. Er wiederholte auch seinen Appell an den besiegten Parteichef Itzhak Herzog, weiterhin als Oppositionschef in der Knesset zu dienen. In seiner Reaktion auf das Wahlergebnis gratulierte Amir Peretz seinem Nachfolger und nannte ihn einen «Schlüsselpartner in der Mission, die Regierung Netanyahu zu ersetzen.» Peretz akzeptierte das Resultat und gelobte, Gabbay zu unterstützen. Herzog seinerseits gratulierte Gabbay zu seinem «beeindruckenden Sieg». – Es ist noch viel zu früh, von einer Wiederbelebung der IAP in der nationalen israelischen Polit-Landschaft zu sprechen. Sicher ist jedoch bereits jetzt, dass der ehemalige Geschäftsmann Avi Gabbay mit seiner Art, wie er das IAP-Feld von hinten aufgerollt hat, ein neues Kapitel in der Geschichte der Partei aufgeschlagen hat. [JU]