Neuer Chef

ISMAIL HANIYEH

Jacques Ungar, 12. Mai 2017

Ismail Haniyeh, bis vor kurzem noch Chef der den Gazastreifen kontrollierenden Hamas-Regierung, ist zum Vorsitzenden des Politbüros der fundamentalistischen Bewegung gewählt worden. An dieser Stelle ersetzt er Khaled Meshal, der das Politbüro seit 2004 geleitet hatte. Kurz vor seinem Rücktritt sagte Meshal zur neuen Führung und Verfassung der Bewegung: «Wir alle sind sicher, dass die neue Führung die Organisation weise zum Wohl des palästinensischen Volkes leiten wird. Ich bin überzeugt, dass die neue Führung eine Politik der Kooperation betreiben und auf die Freilassung der Gefangenen und Aufhebung des Gazastreifens hinarbeiten wird.» Der radikale Islamische Jihad im Gazastreifen gratulierte Haniyeh zu seiner Wahl. Zuvor jedoch sagte die Bewegung, sie lehne die neue Verfassung der Hamas ab, vor allem die Bereitschaft zur Akzeptierung eines künftigen Palästinenserstaates entlang den 1967er-Grenzen. Seitens der seit Jahren mit der Hamas rivalisierenden Fatah erfolgten ebenfalls Gratulationen an die Adresse von Haniyeh, verbunden mit dem Aufruf, den palästinensischen Spaltungen ein Ende zu bereiten. Zudem erging an Haniyeh der Appell, die Kontrolle über Gaza aufzugeben – was der frisch ernannte Chef des Politbüros postwendend zurückwies. Die Hauptthemenkreise, deren Haniyeh sich in seiner neuen Funktion vor allem wird annehmen müssen, sind: die kritische humanitäre Lage des Gazastreifens und die Versöh-nung mit der palästinensischen Be-hörde von Präsident Mahmoud Abbas. Verbunden damit ist die Integration der Hamas in die Institutionen der PLO. Wer die Situation im Felde eini-germas-sen kennt, der weiss, dass jeder der genannten Problemkreise einem ganzen Expertenteam Beschäftigung auf Jahre hinaus bietet, wobei ein erfolgreicher Ausgang der Bemühungen alles andere als garantiert wäre.