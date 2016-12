Neuer Botschafter

DAVID FRIEDMAN

Jacques Ungar, 23. Dezember 2016

Rabbi Rick Jacobs, Präsidentin der Union für Reformjudentum, sagte: «Seine Positionen sind extremer als irgendeine Position, die von einer israelischen Regierung je vertreten worden ist.» Sie nimmt damit Bezug auf die vom designierten US-Präsidenten Donald Trump vorgenommene Ernennung des Anwalts und überzeugten Siedlerfreunds David Friedman zu seinem Botschafter in Israel. Mit Diplomaten wie Dan Shapiro, Dan Kurtzer und Martin Indyk gab es zwar schon mehrere jüdische US-Botschafter in Tel Aviv, doch diese gerieten sich oft gerade wegen der Siedlungspolitik mit dem offi-ziellen Israel in die Haare. Diese Sorgen dürften Netanyahu und Co. mit David Friedman zunächst nicht haben. In einem in «Haaretz» erschienenen Interview gibt der künftige Botschafter der vollen Annektierung der Westbank durch Israel den Vorzug gegenüber der Zweistaatenlösung, obwohl Israels offizielle Position nach wie vor die Befürwortung des Prinzips von zwei Staaten für zwei Völker ist. Im vergangenen Juni nannte er im rechtsgerichteten Medium «Arutz Sheva» die Anhänger der pro-israelischen Organisation J Street «schlimmer als die Kapos», eine Anspielung auf die Juden, die im Zweiten Weltkrieg in den Nazi-Todeslagern oft Glaubensgenossen an die Deutschen verrieten. Weniger Begeisterung bringen links von der politischen Mitte stehende Gruppen dem neuen Botschafter gegenüber zum Ausdruck, kritische Worte fand etwa der New Israel Fund, der verlauten liess, Friedman repräsentiere extreme Rand-Ansichten, die von den meisten US-Juden abgelehnt würden. Morton Klein dagegen, Präsident der Zionistischen Organisation von Amerika, gab sich voll zufrieden, ebenso Israels Vize-Aussenministerin Tzippi Hotovely , die die Nominierung eine «sehr willkommene Nachricht» nannte.