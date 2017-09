Neuer Bibliothekar

Bereits in den ersten Wochen konnte er dank seines aus der Israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem mitgebrachten Know-hows und seiner guten Archivierungs- und IT-Kenntnisse bereits fast die Hälfte des im August der ICZ-Bibliothek übergebenen über 1500 Bände umfassenden Genfer Teils der Breslauer Rabbinerseminar-Bibliothek sichten, katalogisieren und archivierbar aufbereiten. Es handelt sich um eine einzigartige Sammlung, die auch poetische, philosophische und literarische Werke umfasst. Die Bücher gehen teilweise bis in das Jahr 700 n. d. Z. zurück, jedes von ihnen hat seine eigene Geschichte. Im Keller des ICZ-Gemeindehauses werden bereits ab kommender Woche mittels eines kleinen Umbaues die gesamten Breslauer Bestände zur Verfügung stehen. Sie sind zum ersten Mal wieder vereint, vorher waren sie auf die Bibliotheken in Genf, Zürich und Basel aufgeteilt. Fluss möchte für die ICZ-Bibliothek zusätzliche Leser und Event-Teilnehmer gewinnen. Seinen Schwerpunkt legt er hierbei insbesondere auf die Arbeit mit Jugendlichen. Gezielt möchte er den Bücherbestand für sie erweitern und die Bibliothek für sie attraktiver machen. Eine seiner ersten Akquisi-tionen in diesem Sinn wird die neue Anne-Frank-Graphic-Novel in deutscher und hebräischer Sprache sein. Fluss ist es wichtig, die Verbindung zwischen der deutschen und der hebräischen Sprache zu stärken. Die neutrale Schweiz ist für ihn hierfür ein idealer Ort. Für die Jugendlichen plant Fluss zudem verschiedene Projekte, zu denen er sie einladen möchte. AR