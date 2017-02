Neue Pläne der Annektierung

JERUSALEM

Jacques Ungar, 3. Februar 2017

Nach dem «schmerzvollen Verlust» des unbewilligten Westbank-Aussenpostens Amona versprach am Mittwoch Naftali Bennett, israelischer Bildungsminister, dass nun die Annektierung der ganzen Westbank folgen werde. Am Mittwoch Nachmittag drangen Polizeikräfte in den Aussenposten vor und begannen mit der Umsetzung des Gerichtsbeschlusses in die Tat, wonach der gesetzeswidrig auf palästinensischem Privatboden errichtete Aussenposten zu evakuieren ist. Vor der Knesset nannte Minister Bennett die Siedler von Amona «Helden» und verkündete die baldige Verabschiedung der Gesetzesvorlage zur Legalisierung der Aneignung von privatem palästinensischen Boden, was der «Methode der legalen Entwurzelung israelischer Aussenposten» ein Ende bereiten würde. «Dank der Kampagne in Amona», rief Bennett aus, «werden Tausende von Familien vor der Evakuierung aus ihren Häusern gerettet werden.» Er rief die «Pioniere unserer Generation, die Siedler von Judäa und Samaria, auf, ihre Häupter zu erheben». Bezalel Smotrich, ebenfalls ein Abgeordneter von «Das jüdische Haus», verglich die Evakuierung von Amona mit der «brutalen Vergewaltigung einer Frau».