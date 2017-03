Neue Welle von Bombendrohungen gegen Gemeinden

USA

8. März 2017

Dienstag erschütterte die nun sechste Welle von Bombendrohungen jüdische Einrichtungen in den USA. Der Senat forderte daraufhin einhellig ein schärferes Vorgehen der Trump-Regierung gegen den Antisemitismus.

Die Verhaftung eines Nachahme-Täters am letzten Freitag (topnews berichtete) brachte jüdischen Einrichtungen in den USA nur eine kurze Atempause. Am Dienstag trafen bei 15 Institutionen neue, anonyme Bombendrohungen ein. Betroffen waren Gemeindezentren in Florida, New York und Wisconsin, sowie zahlreiche Büros der ADL unter anderem in Atlanta, Boston,Manhattan und Washington, DC (Link ).

Die Drohungen stellten sich erneut als leer heraus, führten aber wieder zu Räumungen und Durchsuchungen.

Bei der nun sechsten Welle derartiger Vorfälle seit Jahresbeginn reagierte auch das Weisse Haus umgehend. Pressesprecher Sean Spicer verurteilte die Anrufe als Hassverbrechen. Der US-Senat forderte die Trump-Regierung dennoch in einem von sämtlichen 100 Mitgliedern beider Parteien unterzeichneten Brief zu einem schärferen Vorgehen gegen den oder die Täter auf. In dem Schreiben heisst es, bei den Drohungen handele es sich keinesfalls mehr um isolierte Aktionen.

Laut einer Analyse des Forward sind inzwischen bei 69 der insgesamt 150 Gemeindezentren (JCC) in den USA und Kanada derartige Drohungen eingegangen. Dazu kamen erhebliche Schändungen an mindestens drei jüdischen Friedhöfen in den letzten Wochen (Link). [AM]