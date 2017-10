Neue Weiterungen in Missbrauchs-Affäre

USA-GESELLSCHAFT

30. Oktober 2017

Die Skandale um sexuelle Übergriffe mächtiger Männer gegen Frauen weitet sich aus. Die Schauspielerin Gal Gadot sagte deshalb die Teilnahme an einer Gala für den Regisseur und Produzenten Brett Ratner in Hollywood ab.

Gestern Sonntag fand das «Tree of Life Dinner» des Jewish National Fund in Hollywood ohne den Stargast Gal Gadot statt. Die als «Wonder Woman» weltweit bekannt gewordene Schauspielerin aus Israel hatte ihre Teilnahme kurzfristig aus Termingründen abgesagt. Diese erweisen sich bei näherer Betrachtung jedoch als wenig stichhaltig. In der Branche wird Gadots Absage daher mit neuen Missbrauchs-Vorwürfen gegen den prominenten Hollywood-Regisseur und -Produzenten Brett Ratner gesehen.

Medien hatten jüngst den Vorwurf der Schauspielerin Olivia Munn aus ihrem bereits 2010 publizierten Buch «Suck it, Wonder Woman!» aufgegriffen, wonach Ratner vor ihr an einem Shrimp-Abendessen masturbiert habe. Ratner ist zudem eng mit dem Regisseur James Toback befreundet, dem nun über 300 Frauen verschiedene Übergriffe und Sex-Attacken vorwerfen.

Die Welle von Vorwürfen begann mit Enthüllungs-Meldungen über den Produzenten Harvey Weinstein. Gadot erklärte dazu kürzlich auf ihrer Instagram-Seite: «Unterdrückung und sexuelle Belästigungen sind nicht akzeptabel! Ich stehe mit all den mutigen Frauen zusammen, die ihre eigenen Ängste konfrontieren und offen sprechen… Wir sind alle vereint in dieser Zeit des Wandels».

Ratner hat Hits wie die «Rush Hour»-Serie mit Jackie Chan und «X-Men: The Last Stand» gedreht. Als Produzent war er für «The Revenant» mit Leonardo DiCaprio mitverantwortlich. Er hat seine Firma RatPac Entertainment gemeinsam mit dem heutigen US-Finanzminister Steven Mnuchin gegründet.

Die Website des Jewish National Fund nannte Gadot noch Sonntagabend als Mit-Vorsitzende der Gala für Ratner.

Auch die Enthüllungen zu Weinstein laufen weiter. Die «New York Times» rollt seine Beziehung zu der Schauspielerin Rose McGowan auf. Sie wirft dem Produzenten vor, er habe sie 1996 vergewaltigt und dafür zunächst 1997 einen diskreten Vergleich über 100’000 Dollar getroffen. Jüngst habe ihr ein Mittelsmann Weinsteins eine Million Dollar für weiteres Schweigen über die Vergewaltigung angeboten. McGowan habe dies jedoch abgelehnt. [AM]