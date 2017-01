Neue U-Bahn-Linie eröffnet

NEW YORK

2. Januar 2017

Nach fast einhundert Jahren Planung und Bau hat an der Upper East Side von Manhattan die U-Bahn-Linie an der Second Avenue eröffnet.

Gut Ding will Weile haben – aber selbst nach dieser alten Weisheit hat die U-Bahn-Linie entlang der Second Avenue im Osten von Manhattan eine lange Zeit beansprucht. Die Planung der «Second Avenue Line» begann nach 1920. Doch erst am gestrigen 1. Januar nahm das New Yorker Verkehrs-Netzwerk MTA deren Betrieb auf. Publikum und Medien reagierten begeistert auf die Erweiterung der öffentlichen Infrastruktur. Allerdings befürchten Bewohner der östlichen Upper East Side durch die bessere Verkehrsanbindung steigende Mieten und Immobilien-Preise.

Die Strecke ist eine Erweiterung der existierenden «Q Line», die bislang an der südöstlichen Ecke des Central Park endete. Nun rollen Züge hinauf zu einer gründlich renovierten Station an der Lexington Avenue und der 63rd Street und von dort aus entlang der Second Avenue zu neuen Haltestellen an der 72nd, 86th und 96th Street.

Erste, seriöse Pläne für die Trasse gehen auf das Jahr 1920 zurück. Nach 1929 blockierte die Grosse Depression das Projekt. Die schlechte wirtschaftliche Lage von Stadt und Staat New York in den 1970er und 1980er Jahren sorgten für weitere Verzögerungen. Erst unter den Bürgermeistern Rudy Giuliani und Mike Bloomberg kam das Projekt wieder auf die Tagesordnung der Politik. 2007 begannen die Bauarbeiten, deren Kosten auf 4,4 Milliarden Dollar liefen. Allerdings führt bei der MTA der Gliedstaat Regie. Daher übernahm Gouverneur Andrew Cuomo nun die feierliche Eröffnung. Eine Erweiterung hinauf zu der 125. Strasse ist geplant. Kosten und Bauzeit sind jedoch noch offen.

Die MTA rechnet mit täglich 200'000 Passagieren auf der neuen Linie und damit einer Entlastung der höchst populären, weiter westlich an der Lexington Avenue verlaufenden Linien 4, 5 und 6. Die Züge sollen während des Hochbetriebes am Morgen und Abend alle sechs Minuten verkehren. Während der ersten Woche währt der Betrieb lediglich von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr. Anschliessend sollen die Bahnen rund um die Uhr laufen.

Offizielle und Nutzer gaben sich besonders von den zahlreichen Kunstwerken in den neuen Stationen begeistert. Darunter fallen zwölf Arbeiten von Chuck Close auf, die unter anderem den Maler Alex Katz zeigen. Die «New York Times» notierte zudem erfreut, dass die auch im Untergrund von Manhattan unvermeidlichen Ratten bislang noch nicht den Weg in die Second Avenue Line gefunden haben. [AM]