Neue Thora-Übersetzung

JERUSALEM

Jacques Ungar, 23. Juni 2017

Unlängst ist gemäss einer Veröffentlichung in der «Jerusalem Post» eine neue englische Thora-Übersetzung des bekannten israelischen Rabbiners Adin Even-Israel Steinsaltz und des Koren-Verlags vollendet worden. In die Buchläden soll das Werk im September 2018 gelangen. Die Übersetzung der Fünf Bücher Mose hat ein Team der Shefa-Institutionen des Rabbis besorgt, das unter der Überwachung von Steinsaltz arbeitete, während der Rabbi selber den Text redigiert und korrigiert hat. Auch der Kommentar von Steinsaltz zur Thora, der letztes Jahr auf Hebräisch veröffentlicht worden war, ist vom Team ins Englische übersetzt worden. Die neue englische Thora-Übersetzung ehrt Rabbi Adin Steinsaltz zu dessen 80. Geburtstag. Rabbi Menachem Even-Israel Steinsaltz, Adins Sohn, und Direktor der Shefa-Institutionen, sagte: «In der heutigen Zeit fliesst die Information wie Wasser und mit hoher Geschwindigkeit. Trotzdem aber gibt es immer noch Unwissenheit und einen Mangel an Verständnis für viele Konzepte. Ich hoffe, dass das Lebenswerk meines Vaters helfen wird, diese Kluft zugunsten des ganzen jüdischen Volkes zu überbrücken.